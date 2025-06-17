«Каждый удар – это гол». Реакция фанов на игру Трубина с Бока Хуниорс

«Бенфика» провела первый матч на КЧМ-2025. Команда Анатолия Трубина сыграла вничью с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» (2:2).

«Бенфика» пропустила на 21-й и 27-й минутах после собственных ошибок. Не смог спасти команду и Трубин. Под занавес первого тайма Анхель Ди Мария ударом с пенальти сократил отставание.

«Бенфика» спаслась от поражения на 84-й минуте. Также матч запомнился тремя удалениями – одно у «Бенфики» и два у «Бока Хуниорс».

Анатолий Трубин получил за матч оценку в 6.4 от портала Sofascore. Украинский голкипер пожаловался на жару, к которой еще не привык. Болельщики «Бенфики» раскритиковали игру команды и Трубина в частности.

Benfica Sempre: Трубин не на 100% виноват в голах, но жара, должно быть, ему вредит, поскольку у него были шансы отбить оба пропущенных гола...

Sara: Также каждый удар по воротам – это гол... я не знаю, за что они любят Трубина, честно говоря.

txcnunomiguel24: У «Бенфики» с Трубиным, Отаменди, Антониу Силвой и Ди Марией в стартовом составе может быть много чего, кроме стремления к хорошим спортивным результатам. Столько посредственности вместе.

Fran: Вспомним, что тренер сборной Украины поставил Трубина выше Лунина на чемпионате Европы, из-за ошибки вратаря «Реала». Какой же посредственный вратарь у «Бенфики».

News_xeneizes: Трубин уйдет, потому что он не хочет больше пропускать, им действительно конец.

Son of the Soil: Ди Мария видит пыль. Трубин видит, как летит мяч.

Chujackson: Трубин – очередная афера «Шахтера».

IM FOMENTATORE NERAZZURRO: «Бока» открывается для «Бенфики» и переоцененного Трубина.

TalentFinder: Дырявая защита «Бенфики» опять оконфузилась… Мерентиель прорывается между Отаменди и Силвой, а затем успевает пробить под Трубиным. «Бенфика» должна была действовать гораздо лучше.

Gonzalo: Трубин должен это прекратить.