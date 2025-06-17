Новый партнер Яремчука. Известный француз готов вернуться в Олимпиакос

40-летний Матье Вальбуэна может во второй раз присоединиться к греческому «Олимпиакосу» в летнее трансферное окно.

По информации издания Lequipe, возвращение Матье в «Олимпиакос» вполне запланировано, поскольку руководство хочет оставить возрастного футболиста в структуре клуба после завершения карьеры.

Вальбуэна уже выступал за греческий клуб с 2019 по 2023 год. За эти четыре сезона полузащитник отыграл 150 матчей, в которых было оформлено 18 голов и 43 ассиста.

Сезон 2024/25 Матье провел в составе команды «Калитея». По завершению договора француз покинул коллектив и перешел в статус свободного агента.