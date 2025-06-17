Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый партнер Яремчука. Известный француз готов вернуться в Олимпиакос
Греция
17 июня 2025, 14:41 |
289
0

Новый партнер Яремчука. Известный француз готов вернуться в Олимпиакос

Матье Вальбуэна не планирует завершать карьеру

17 июня 2025, 14:41 |
289
0
Новый партнер Яремчука. Известный француз готов вернуться в Олимпиакос
IMAGO. Матье Вальбуэна

40-летний Матье Вальбуэна может во второй раз присоединиться к греческому «Олимпиакосу» в летнее трансферное окно.

По информации издания Lequipe, возвращение Матье в «Олимпиакос» вполне запланировано, поскольку руководство хочет оставить возрастного футболиста в структуре клуба после завершения карьеры.

Вальбуэна уже выступал за греческий клуб с 2019 по 2023 год. За эти четыре сезона полузащитник отыграл 150 матчей, в которых было оформлено 18 голов и 43 ассиста.

Сезон 2024/25 Матье провел в составе команды «Калитея». По завершению договора француз покинул коллектив и перешел в статус свободного агента.

По теме:
Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков
Источник: защитник Левого Берега перейдет в Облонь
Романо: Эдин Джеко очень близок к переходу в известный итальянский клуб
Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Матье Вальбуэна свободный агент
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Футбол | 17 июня 2025, 11:55 11
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех

17 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Футбол | 16 июня 2025, 20:54 2
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой

Кристина Шацких снова блистает своей красотой

Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Футбол | 17.06.2025, 14:05
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Футбол | 16.06.2025, 15:02
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17.06.2025, 07:37
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
16.06.2025, 00:02 4
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем