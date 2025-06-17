«Украинизация». Селезнев заговорил по-украински после скандала
Евгений начал разговаривать по-украински в раздевалке команды
В украинском медиафутболе разразился скандал из-за русского языка, участником которого стал бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев.
Во время матча футболист Odesa Football Media Team с никнеймом RENEPRO сделал замечание известному игроку из-за того, что тот разговаривал на поле на русском языке.
Украинский журналист Роман Бебех на своем telegram-канале. Роман сравнил два разговора Евгения с командой в раздевалке. До конфликта один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины «наталкивал» одноклубникам на русском языке, а после — на украинском. Бебех назвал ситуацию «кроткой украинизацией».
Ранее сообщалось, что футболиста, сделавшего замечание Селезневу, выгнали из команды
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может переехать в «Милан»
Родриго привлекает внимание «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»