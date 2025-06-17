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  4. «Украинизация». Селезнев заговорил по-украински после скандала
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17 июня 2025, 12:14 |
781
4

«Украинизация». Селезнев заговорил по-украински после скандала

Евгений начал разговаривать по-украински в раздевалке команды

17 июня 2025, 12:14 |
781
4
«Украинизация». Селезнев заговорил по-украински после скандала
ФК Армат. Евгений Селезнев

В украинском медиафутболе разразился скандал из-за русского языка, участником которого стал бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев.

Во время матча футболист Odesa Football Media Team с никнеймом RENEPRO сделал замечание известному игроку из-за того, что тот разговаривал на поле на русском языке.

Украинский журналист Роман Бебех на своем telegram-канале. Роман сравнил два разговора Евгения с командой в раздевалке. До конфликта один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины «наталкивал» одноклубникам на русском языке, а после — на украинском. Бебех назвал ситуацию «кроткой украинизацией».

Ранее сообщалось, что футболиста, сделавшего замечание Селезневу, выгнали из команды

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скандал Евгений Селезнев Роман Бебех Армат Днепр медиафутбол
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 4
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Singularis
Но чувака то выгнали.
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Андрій Лупак
"Не вірю в силу слова, а вірю в силу піздюлєй".
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0
panaleks55
щось зрозумiв? а хлопця вже вигнали...
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0
MaximusOne
Автор забув додати, П - перемога.
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-1
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