«Украинизация». Селезнев заговорил по-украински после скандала

В украинском медиафутболе разразился скандал из-за русского языка, участником которого стал бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев.

Во время матча футболист Odesa Football Media Team с никнеймом RENEPRO сделал замечание известному игроку из-за того, что тот разговаривал на поле на русском языке.

Украинский журналист Роман Бебех на своем telegram-канале. Роман сравнил два разговора Евгения с командой в раздевалке. До конфликта один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины «наталкивал» одноклубникам на русском языке, а после — на украинском. Бебех назвал ситуацию «кроткой украинизацией».

Ранее сообщалось, что футболиста, сделавшего замечание Селезневу, выгнали из команды