Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Бока Хуниорс: «Пенальти не было. Надо пересмотреть момент»
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 11:51 | Обновлено 17 июня 2025, 11:55
69
0

Тренер Бока Хуниорс: «Пенальти не было. Надо пересмотреть момент»

Мигель Анхель Руссо проанализировал матч против «Бенфики»

17 июня 2025, 11:51 | Обновлено 17 июня 2025, 11:55
69
0
Тренер Бока Хуниорс: «Пенальти не было. Надо пересмотреть момент»
ФК Бока Хуниорс. Мигель Анхель Руссо

Тренер аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо прокомментировал результат матча против португальской «Бенфики» в первом туре клубного чемпионата мира (2:2).

«Соперник сложный, считаю, что пенальти не было. Надо пересмотреть момент. Мы имели преимущество, но соперник сравнял счет. «Бенфика» тоже сильная, имеет объем игры, но и мы провели хороший матч.

Мы действовали организованно, правильно выбирали моменты и темп. Потом пришлось делать замены, было много факторов. Я доволен многими вещами – мы были на уровне этого турнира. Было много, что мне понравилось. Мы говорили о том, что должны это удержать.

Надо посмотреть, что с Андером – это игрок, который задает темп. Посмотрим, что с ним, я не знаю, что его беспокоит, но с этим надо быть осторожным. Надо двигаться дальше - это часть игры.

Красная карточка усложнила ситуацию, потому что мы хотели, чтобы наш футболист продолжал играть. Думаю, оба защитника сегодня сыграли очень хорошо. Такое случается. Я знаю арбитра – он судил меня в Саудовской Аравии, и думаю, что он немного поторопился. Для меня это не пенальти, но это спорный момент. В любом случае мы должны уметь решать такие ситуации, потому что нельзя позволять забивать себе голы в конце матча.

Матч против «Баварии» будет физически тяжелым. Разрыв с европейцами, по крайней мере для аргентинцев, все еще большой. Он не уменьшился. Иногда бразильцы могут его сократить», – сказал Руссо.

По теме:
Нико КОВАЧ: «Южноамериканские клубы сыграют очень весомую роль на КЧМ»
Трубин объяснил, почему провалил матч против Бока Хуниорс на КЧМ-2025
Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены
Бенфика Бока Хуниорс клубный чемпионат мира по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Бока Хуниорс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков
Футбол | 17 июня 2025, 08:29 3
Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков
Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков

Харьковский клуб ведет переговоры о переходе Мартынюка, Павлюка, намерен забрать Шепелева

Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Футбол | 16 июня 2025, 23:40 1
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»

Тренер – об участии «Реала» в КЧМ-2025

Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Футбол | 16.06.2025, 12:02
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Футбол | 17.06.2025, 11:37
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17.06.2025, 07:37
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем