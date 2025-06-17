Тренер Бока Хуниорс: «Пенальти не было. Надо пересмотреть момент»

Тренер аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо прокомментировал результат матча против португальской «Бенфики» в первом туре клубного чемпионата мира (2:2).

«Соперник сложный, считаю, что пенальти не было. Надо пересмотреть момент. Мы имели преимущество, но соперник сравнял счет. «Бенфика» тоже сильная, имеет объем игры, но и мы провели хороший матч.

Мы действовали организованно, правильно выбирали моменты и темп. Потом пришлось делать замены, было много факторов. Я доволен многими вещами – мы были на уровне этого турнира. Было много, что мне понравилось. Мы говорили о том, что должны это удержать.

Надо посмотреть, что с Андером – это игрок, который задает темп. Посмотрим, что с ним, я не знаю, что его беспокоит, но с этим надо быть осторожным. Надо двигаться дальше - это часть игры.

Красная карточка усложнила ситуацию, потому что мы хотели, чтобы наш футболист продолжал играть. Думаю, оба защитника сегодня сыграли очень хорошо. Такое случается. Я знаю арбитра – он судил меня в Саудовской Аравии, и думаю, что он немного поторопился. Для меня это не пенальти, но это спорный момент. В любом случае мы должны уметь решать такие ситуации, потому что нельзя позволять забивать себе голы в конце матча.

Матч против «Баварии» будет физически тяжелым. Разрыв с европейцами, по крайней мере для аргентинцев, все еще большой. Он не уменьшился. Иногда бразильцы могут его сократить», – сказал Руссо.