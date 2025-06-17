Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Участник Лиги чемпионов продаст восемь футболистов ради Дьекереша
Португалия
17 июня 2025, 11:22 |
868
1

Участник Лиги чемпионов продаст восемь футболистов ради Дьекереша

«Ювентусу» нужно найти около 100 млн евро, чтобы оформить трансфер шведа

17 июня 2025, 11:22 |
868
1
Участник Лиги чемпионов продаст восемь футболистов ради Дьекереша
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован итальянский «Ювентус», который намерен усилить линию атаки накануне старта нового сезона.

По информации итальянской прессы, туринский коллектив имеет некоторые финансовые проблемы, которые на данный момент не позволяют оформить полноценный трансфер шведа

По этой причине итальянский клуб готов продать восемь футболистов, чтобы заработать около 100 млн евро на трансфер Дьекереша. Ожидается, что «Ювентус» покинут Душан Влахович, Дуглас Луис, Ллойд Келли, Аркадиуш Милик, Маттиа Перин, Даниэле Ругани, Филип Костич и Самуэль Мбангула.

Стоит отметить, что сам Дьекереш пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру. Главными кандидатами на переход шведа считаются английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако форвард может рассмотреть и другие варианты.

По теме:
HEROIC начали кадровые изменения. Турецкий игрок уже в запасе
Пожелание Гасперини. Рома работает над трансфером защитника Болоньи
Дело не в деньгах. Флик запретил Барселоне продавать важного футболиста
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Ювентус Виктор Дьекереш Душан Влахович Дуглас Луис Ллойд Келли Самуэль Мбангула Аркадиуш Милик Маттиа Перин Даниэле Ругани Филип Костич трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Corriere della Sera
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены
Футбол | 17 июня 2025, 09:59 3
Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены
Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены

Парижский клуб попробует подписать украинца в период с 27 июня до 3 июля

Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить
Футбол | 17 июня 2025, 11:36 0
Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить
Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о печальной судьбе «Брешии»

Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Футбол | 16.06.2025, 23:40
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Футбол | 17.06.2025, 08:23
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Бокс | 17.06.2025, 00:50
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
А грати хто буде? Чи підтягуватимуть молодь?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
16.06.2025, 00:02 4
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем