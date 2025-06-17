Участник Лиги чемпионов продаст восемь футболистов ради Дьекереша

Форвард португальского «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован итальянский «Ювентус», который намерен усилить линию атаки накануне старта нового сезона.

По информации итальянской прессы, туринский коллектив имеет некоторые финансовые проблемы, которые на данный момент не позволяют оформить полноценный трансфер шведа

По этой причине итальянский клуб готов продать восемь футболистов, чтобы заработать около 100 млн евро на трансфер Дьекереша. Ожидается, что «Ювентус» покинут Душан Влахович, Дуглас Луис, Ллойд Келли, Аркадиуш Милик, Маттиа Перин, Даниэле Ругани, Филип Костич и Самуэль Мбангула.

Стоит отметить, что сам Дьекереш пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру. Главными кандидатами на переход шведа считаются английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако форвард может рассмотреть и другие варианты.