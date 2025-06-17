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  4. Стало известно, сколько будет зарабатывать Бартулович в Металлисте 1925
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 11:05 |
1013
1

Стало известно, сколько будет зарабатывать Бартулович в Металлисте 1925

Хорватский специалист покинул свою должность в луганской «Заре»

17 июня 2025, 11:05 |
1013
1
Стало известно, сколько будет зарабатывать Бартулович в Металлисте 1925
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Луганская «Заря» официально объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Младеном Бартуловичем, который работал главным тренером клуба с 2023 года.

Ожидается, что новым местом работы тренера станет харьковский «Металлист 1925», который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в элитный дивизион.

По информации источника, Бартулович будет получать намного больше, чем составляла его зарплата в луганском коллективе. «Металлист 1925» предложил хорватскому тренеру примерно 15 тысяч долларов – это в пять раз больше, чем получал специалист в «Заре».

Стоит отметить, что Младен большую часть своей карьеры футболиста провел в чемпионате Украины, где играл в том числе за «Кривбасс»», «Днепр», «Ворсклу», «Волынь».

После того, как повесил бутсы на гвоздь, вошел в тренерский штаб «Ингульца» (2022–23), позже возглавил луганскую «Зарю».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря Луганск Младен Бартулович ТаТоТаке финансы отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
уж свезло мне так свезло (с)
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