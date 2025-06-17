Стало известно, сколько будет зарабатывать Бартулович в Металлисте 1925

Луганская «Заря» официально объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Младеном Бартуловичем, который работал главным тренером клуба с 2023 года.

Ожидается, что новым местом работы тренера станет харьковский «Металлист 1925», который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в элитный дивизион.

По информации источника, Бартулович будет получать намного больше, чем составляла его зарплата в луганском коллективе. «Металлист 1925» предложил хорватскому тренеру примерно 15 тысяч долларов – это в пять раз больше, чем получал специалист в «Заре».

Стоит отметить, что Младен большую часть своей карьеры футболиста провел в чемпионате Украины, где играл в том числе за «Кривбасс»», «Днепр», «Ворсклу», «Волынь».

После того, как повесил бутсы на гвоздь, вошел в тренерский штаб «Ингульца» (2022–23), позже возглавил луганскую «Зарю».