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  4. Нико КОВАЧ: «Южноамериканские клубы сыграют очень весомую роль на КЧМ»
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 10:45 | Обновлено 17 июня 2025, 10:46
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Нико КОВАЧ: «Южноамериканские клубы сыграют очень весомую роль на КЧМ»

Тренер «Боруссии» Дортмунд – о матче против «Флуминенсе»

17 июня 2025, 10:45 | Обновлено 17 июня 2025, 10:46
140
0
Нико КОВАЧ: «Южноамериканские клубы сыграют очень весомую роль на КЧМ»
ФК Боруссия Дортмунд. Нико Ковач

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился мыслями относительно предстоящего матча против «Флуминенсе» в первом туре Клубного чемпионата мира.

«Видно, что южноамериканцы и европейцы будут определять ход этого турнира. Я уже видел хорошие матчи – ПСЖ против «Атлетико» Мадрид, «Палмейрас» против «Порту». Там было видно, с какой интенсивностью проходят эти игры, какое там качество. Несмотря на время проведения клубного чемпионата мира, уровень футбола – очень высокий.

Складывается впечатление, что в Южной Америке к этому турниру относятся совершенно иначе. Эйфория в Бразилии, Аргентине или Мексике сейчас намного сильнее, чем в Германии или Европе в целом. Лично я считаю, что это действительно важное событие, и мы хотим подойти к нему должным образом. Надеюсь, что и в Германии поймут ценность этого турнира, ведь очень важно соревноваться с сильнейшими командами других континентов. Ожидаю, что южноамериканцы сыграют очень важную роль. Эти команды обладают невероятным качеством, и мы это обязательно увидим.

Что я думаю о сопернике? Бразильские клубы, как и сборные, технически очень сильны. Это опытная команда. Они любят контролировать мяч, замедлять игру. В индивидуальном плане – они очень хороши. Мы ожидаем жёсткий матч. Уверен, что мои ребята знают, что нужно сделать, чтобы обыграть такую топ-команду.

Наша цель? Мы – спортсмены, и хотим бороться и выигрывать каждый матч. Нас с детства учили именно этому. Никто сюда не приехал, чтобы проигрывать. Мы рады быть одной из двух немецких команд, которые представляют страну, а также наши жёлто-чёрные цвета. Хотим выступить успешно и продолжить ту игру, которую показывали в Бундеслиге в конце сезона. Наша задача – выиграть как можно больше матчей, а лучше – все семь.

Играть в 12 часов дня – это совсем другое. Нужно вставать очень рано, совмещать завтрак с обедом, есть лишь немного времени для отдыха в номере. Потом – заключительное теоретическое занятие, и сразу отправляемся на матч.

Как там Джоб? Мы все рады, что он уже с нами. Он полностью готов физически. Забегая вперёд: он пока не выйдет в стартовом составе, потому что одной недели, которую он провёл в команде, недостаточно, чтобы усвоить все наши механизмы и игровые принципы. Кроме того, преимущество получают те, кто успешно сыграл в последних матчах Бундеслиги. Но, без сомнения, в течение турнира он получит свои игровые минуты», – сказал Ковач.

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Боруссия Дортмунд Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Нико Ковач
Андрей Витренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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