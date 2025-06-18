Сборная УКРАИНЫ18 июня 2025, 01:54 |
132
0
Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную
Алексей Михайличенко – о наставнике главной команды страны
18 июня 2025, 01:54 |
132
0
Бывший игрок и тренер сборной Украины Алексей Михайличенко высказался о наставнике «сине-желтых» Сергее Реброве.
«Знаете, все будет зависеть от результата в отборе на ЧМ-2026. У Реброва еще есть время на подготовку. Ответить на критику можно только результатом, поэтому я бы оценивал его работу именно после отборочных матчей на Мундиаль. Поэтому подождем», – сказал Михайличенко.
Ранее легендарный полузащитник «Динамо» Алексей Михайличенко объяснил, почему донецкий «Шахтер» провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2025, 00:59 0
Звездный футболист обнародовал фото со своим сыном
Футбол | 17 июня 2025, 08:23 20
Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»
Футбол | 17.06.2025, 17:14
Футбол | 17.06.2025, 23:55
Футбол | 17.06.2025, 11:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2025, 03:29
16.06.2025, 23:40 2
16.06.2025, 09:13 3
16.06.2025, 04:44 3
16.06.2025, 18:03 88
17.06.2025, 09:05 3
16.06.2025, 00:02 6
16.06.2025, 01:17