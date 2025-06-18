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  4. Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную
Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2025, 01:54 |
132
0

Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную

Алексей Михайличенко – о наставнике главной команды страны

18 июня 2025, 01:54 |
132
0
Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную
УАФ. Сергей Ребров

Бывший игрок и тренер сборной Украины Алексей Михайличенко высказался о наставнике «сине-желтых» Сергее Реброве.

«Знаете, все будет зависеть от результата в отборе на ЧМ-2026. У Реброва еще есть время на подготовку. Ответить на критику можно только результатом, поэтому я бы оценивал его работу именно после отборочных матчей на Мундиаль. Поэтому подождем», – сказал Михайличенко.

Ранее легендарный полузащитник «Динамо» Алексей Михайличенко объяснил, почему донецкий «Шахтер» провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги.

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Алексей Михайличенко Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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