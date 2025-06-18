Легенда Динамо объяснил, в каком случае Ребров может покинуть сборную

Бывший игрок и тренер сборной Украины Алексей Михайличенко высказался о наставнике «сине-желтых» Сергее Реброве.

«Знаете, все будет зависеть от результата в отборе на ЧМ-2026. У Реброва еще есть время на подготовку. Ответить на критику можно только результатом, поэтому я бы оценивал его работу именно после отборочных матчей на Мундиаль. Поэтому подождем», – сказал Михайличенко.

Ранее легендарный полузащитник «Динамо» Алексей Михайличенко объяснил, почему донецкий «Шахтер» провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги.