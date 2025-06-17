Легенда Динамо объяснил провал Шахтера в УПЛ, найдя виновного в фиаско

Легендарный полузащитник «Динамо» Алексей Михайличенко объяснил, почему донецкий «Шахтер» провалил прошлый сезон Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер имел очень неплохой набор исполнителей, но команды там не было. На мой взгляд, Пушич не смог сбалансировать коллектив. Возможно, для этого ему потребовалось еще больше времени. Но, как мы видим, руководители Шахтера не стали ждать», – сказал специалист.

В сезоне 2024/25 донецкий «Шахтер» занял лишь третье место в УПЛ, набрав 62 турнирных пункта после 30 сыгранных матчей. После завершения сезона «горняки» уволили Марино Пушича, назначив Арду Турана.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо и Шахтера договорился о сотрудничестве с Черноморцем.