Лига чемпионов. Жеребьевка Q1. Динамо в ожидании. Смотреть онлайн LIVE
17 июня в 15:00 состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ
17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо чемпион Украины, первый раунд (Q2) пропускает начнет выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.
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В первом раунде квалификации Q1 ЛЧ стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА, Динамо этот этап пропускает.
Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛЧ с участием Динамо пройдет уже 18 июня. Киевская команда входит в число сеяных команд и может встретиться с одним из участников первого раунда.
Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля.
Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 22/23 и 29/30 июля.
Лига чемпионов. Жеребьевка Q1. Динамо в ожидании. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 15:00
Лига чемпионов 2025/26. Жеребьевка Q1
Корзины посева
Сеяные команды
- Лудогорец (Болгария)
- ФКСБ Стяуа (Румыния)
- Олимпия Любляна (Словения)
- Мальме (Швеция)
- Жальгирис (Литва)
- РФШ (Латвия)
- Зринськи (Босния и Герцеговина)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- КуПС (Финляндия)
- Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Дрита (Косово)
- Брейдаблик (Исландия)
- Линфилд (Северная Ирландия)
- Будучност Подгорица (Черногория)
Несеяные команды
- Интер Эскальдес (Андорра)
- Шкендия (Северная Македония)
- Левадия (Эстония)
- динамо минск (беларусь)
- Хамрун Спартанс (Мальта)
- Кайрат (Казахстан)
- Милсами (Молдова)
- Ноа (Армения)
- Дифферданж (Люксембург)
- Иберия 1999 (Грузия)
- Викингур (Фарерские острова)
- Шелбурн (Ирландия)
- Эгнатия (Албания)
- Виртус (Сан-Марино)
Инфографика
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