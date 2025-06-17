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Лига чемпионов
17 июня 2025, 06:55 | Обновлено 17 июня 2025, 07:17
482
0

Лига чемпионов. Жеребьевка Q1. Динамо в ожидании. Смотреть онлайн LIVE

17 июня в 15:00 состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

17 июня 2025, 06:55 | Обновлено 17 июня 2025, 07:17
482
0
Лига чемпионов. Жеребьевка Q1. Динамо в ожидании. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо чемпион Украины, первый раунд (Q2) пропускает начнет выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛЧ стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА, Динамо этот этап пропускает.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛЧ с участием Динамо пройдет уже 18 июня. Киевская команда входит в число сеяных команд и может встретиться с одним из участников первого раунда.

Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 22/23 и 29/30 июля.

Лига чемпионов. Жеребьевка Q1. Динамо в ожидании. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2025/26. Жеребьевка Q1

Корзины посева

Сеяные команды

  • Лудогорец (Болгария)
  • ФКСБ Стяуа (Румыния)
  • Олимпия Любляна (Словения)
  • Мальме (Швеция)
  • Жальгирис (Литва)
  • РФШ (Латвия)
  • Зринськи (Босния и Герцеговина)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • КуПС (Финляндия)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Дрита (Косово)
  • Брейдаблик (Исландия)
  • Линфилд (Северная Ирландия)
  • Будучност Подгорица (Черногория)

Несеяные команды

  • Интер Эскальдес (Андорра)
  • Шкендия (Северная Македония)
  • Левадия (Эстония)
  • динамо минск (беларусь)
  • Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Кайрат (Казахстан)
  • Милсами (Молдова)
  • Ноа (Армения)
  • Дифферданж (Люксембург)
  • Иберия 1999 (Грузия)
  • Викингур (Фарерские острова)
  • Шелбурн (Ирландия)
  • Эгнатия (Албания)
  • Виртус (Сан-Марино)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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