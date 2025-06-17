17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо чемпион Украины, первый раунд (Q2) пропускает начнет выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛЧ стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА, Динамо этот этап пропускает.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛЧ с участием Динамо пройдет уже 18 июня. Киевская команда входит в число сеяных команд и может встретиться с одним из участников первого раунда.

Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 22/23 и 29/30 июля.

Лига чемпионов. Жеребьевка Q1. Динамо в ожидании. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 15:00

Лига чемпионов 2025/26. Жеребьевка Q1

Корзины посева

Сеяные команды

Лудогорец (Болгария)

ФКСБ Стяуа (Румыния)

Олимпия Любляна (Словения)

Мальме (Швеция)

Жальгирис (Литва)

РФШ (Латвия)

Зринськи (Босния и Герцеговина)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

Нью-Сейнтс (Уэльс)

Дрита (Косово)

Брейдаблик (Исландия)

Линфилд (Северная Ирландия)

Будучност Подгорица (Черногория)

Несеяные команды

Интер Эскальдес (Андорра)

Шкендия (Северная Македония)

Левадия (Эстония)

динамо минск (беларусь)

Хамрун Спартанс (Мальта)

Кайрат (Казахстан)

Милсами (Молдова)

Ноа (Армения)

Дифферданж (Люксембург)

Иберия 1999 (Грузия)

Викингур (Фарерские острова)

Шелбурн (Ирландия)

Эгнатия (Албания)

Виртус (Сан-Марино)

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