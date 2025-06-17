Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 03:50 | Обновлено 17 июня 2025, 04:24
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Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ
17 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025
17 июня 2025, 03:50 | Обновлено 17 июня 2025, 04:24
9
0
17 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис) сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В другом матче 1-го тура этой группы английский Челси переиграл Лос-Анджелес (2:0).
Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ
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