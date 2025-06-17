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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 03:50 | Обновлено 17 июня 2025, 04:24
9
0

Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ

17 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025

17 июня 2025, 03:50 | Обновлено 17 июня 2025, 04:24
9
0
Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ
Twitter

17 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис) сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другом матче 1-го тура этой группы английский Челси переиграл Лос-Анджелес (2:0).

Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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