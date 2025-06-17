17 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис) сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В другом матче 1-го тура этой группы английский Челси переиграл Лос-Анджелес (2:0).

Стали известны стартовые составы на матч Фламенго и Эсперанса в КЧМ