Олег ЛЫСАК: «Даже разговоров об исчезновении Ворсклы сейчас нет»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о перспективах полтавской команды, которая выбыла из УПЛ:

«Сегодня об исчезновении клуба даже разговоров нет. У нас достаточно инфраструктуры, мы серьезно оптимизировались.

Есть все для того, чтобы футболисты развивались. Надо работать, и все будет нормально.

Наличие в Первой лиге Черноморца, Левого Берега и Ингульца? Будем воевать».

Ранее Ворскла проиграла переходные матчи команде Кудровка в серии пенальти и выбыла из УПЛ.