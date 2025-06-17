Украина. Премьер лига17 июня 2025, 02:23 | Обновлено 17 июня 2025, 03:22
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Олег ЛЫСАК: «Даже разговоров об исчезновении Ворсклы сейчас нет»
Вице-президент клуба рассказал о перспективах команды, вылетевшей из УПЛ
17 июня 2025, 02:23 | Обновлено 17 июня 2025, 03:22
43
0
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о перспективах полтавской команды, которая выбыла из УПЛ:
«Сегодня об исчезновении клуба даже разговоров нет. У нас достаточно инфраструктуры, мы серьезно оптимизировались.
Есть все для того, чтобы футболисты развивались. Надо работать, и все будет нормально.
Наличие в Первой лиге Черноморца, Левого Берега и Ингульца? Будем воевать».
Ранее Ворскла проиграла переходные матчи команде Кудровка в серии пенальти и выбыла из УПЛ.
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