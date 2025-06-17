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  4. Олег ЛЫСАК: «Даже разговоров об исчезновении Ворсклы сейчас нет»
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 02:23 | Обновлено 17 июня 2025, 03:22
43
0

Олег ЛЫСАК: «Даже разговоров об исчезновении Ворсклы сейчас нет»

Вице-президент клуба рассказал о перспективах команды, вылетевшей из УПЛ

17 июня 2025, 02:23 | Обновлено 17 июня 2025, 03:22
43
0
Олег ЛЫСАК: «Даже разговоров об исчезновении Ворсклы сейчас нет»
Профутбол. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о перспективах полтавской команды, которая выбыла из УПЛ:

«Сегодня об исчезновении клуба даже разговоров нет. У нас достаточно инфраструктуры, мы серьезно оптимизировались.

Есть все для того, чтобы футболисты развивались. Надо работать, и все будет нормально.

Наличие в Первой лиге Черноморца, Левого Берега и Ингульца? Будем воевать».

Ранее Ворскла проиграла переходные матчи команде Кудровка в серии пенальти и выбыла из УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Олег Лысак
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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