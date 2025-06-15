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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 15:44 |
346
0

Клуб, который вылетел из УПЛ, будет платить футболистам в пять раз меньше

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лисак рассказал о сокращениях бюджета

15 июня 2025, 15:44 |
346
0
Клуб, который вылетел из УПЛ, будет платить футболистам в пять раз меньше
ФК Ворскла Полтава

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак сообщил, что клуб вынужден серьезно сократить бюджет после вылета в Первую лигу.

«Какая будет зарплата у футболистов? С того, что я знаю, то две или три тысячи долларов. Скорее всего две. Все будет держаться на бонусной системе. Это позволит нам вернуться в Премьер-лигу в следующем году.

Раньше игроки получали примерно восемь-десять тысяч долларов. У одних футболистов было немного больше, молодые игроки получали меньше. Кто на что заслужил. Теперь будут бонусы за каждый гол, ассист, выход в старте», – сообщил Лысак.

По итогам прошлой кампании подопечные Юрия Максимова набрали 27 баллов и заняли 13-е место в турнирной таблице. В переходных матчах полтавский коллектив не сумел одолеть представителя Первой лиги – «Кудровку» – и был вынужден покинуть элитный дивизион.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Олег Лысак финансы бюджет
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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