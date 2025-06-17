Пятенко объявил заявку женской сборной Украины на спарринг с Польшей
Товарищеский матч пройдет 27 июня в польском городе Мелец
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена 22 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки к матчу со сборной Польши.
Украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными женскими сборными обеих стран.
Это будет последнее испытание для польской команды перед отъездом на чемпионат Европы 2025, который пройдет в Швейцарии с 2 по 27 июля.
Матч между сборными Польши и Украины состоится 27 июня в польском городке Мелец на стадионе ФК Сталь Мелец, который способен вместить до 7 тысяч зрителей. Начало игры – в 16:30 по киевскому времени.
Впервые вызов в национальную сборную получили 5 футболисток: Ирина Славич, Виктория Радионова, Таня Бойчук, Лидия Заборовец, Александра Кревская.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Дарья Бондарчук, Ирина Славич (обе – Металлист 1925 Харьков), Екатерина Боклач (Нант, Франция).
Защитники: Соломия Купяк (Колос Ковалевка), Яна Котик, Марина Шайнюк (обе – Ворскла Полтава), Леся Ольхова, Александра Кревская (обе – Металлист 1925 Харьков).
Полузащитники: Даяна Семкив (Колос Ковалевка), Натия Панцулая, Тамила Химич (обе – Металлист 1925 Харьков), Дарья Ивкова (Систерс Одесса), Виктория Радионова (Ворскла Полтава), Виктория Головач, Лидия Заборовец (обе – Шахтер Донецк), Татьяна Триль (Полесье Житомир), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Яна Малахова (Мура, Словения), Юлия Хрестюк (Олд Доминион, США).
Нападающие: Елизавета Молодюк (Металлист 1925 Харьков), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Инна Глущенко (Лилль, Франция).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Унаи Мельгосы 18 июня проведет матч 3-го тура Евро-2025 U-21
Легендарный тренер – о покупке Оуэна Харгривза