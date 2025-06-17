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Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2025, 03:57 | Обновлено 17 июня 2025, 04:09
14
0

Пятенко объявил заявку женской сборной Украины на спарринг с Польшей

Товарищеский матч пройдет 27 июня в польском городе Мелец

17 июня 2025, 03:57 | Обновлено 17 июня 2025, 04:09
14
0
Пятенко объявил заявку женской сборной Украины на спарринг с Польшей
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена 22 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки к матчу со сборной Польши.

Украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными женскими сборными обеих стран.

Это будет последнее испытание для польской команды перед отъездом на чемпионат Европы 2025, который пройдет в Швейцарии с 2 по 27 июля.

Матч между сборными Польши и Украины состоится 27 июня в польском городке Мелец на стадионе ФК Сталь Мелец, который способен вместить до 7 тысяч зрителей. Начало игры – в 16:30 по киевскому времени.

Впервые вызов в национальную сборную получили 5 футболисток: Ирина Славич, Виктория Радионова, Таня Бойчук, Лидия Заборовец, Александра Кревская.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Дарья Бондарчук, Ирина Славич (обе – Металлист 1925 Харьков), Екатерина Боклач (Нант, Франция).

Защитники: Соломия Купяк (Колос Ковалевка), Яна Котик, Марина Шайнюк (обе – Ворскла Полтава), Леся Ольхова, Александра Кревская (обе – Металлист 1925 Харьков).

Полузащитники: Даяна Семкив (Колос Ковалевка), Натия Панцулая, Тамила Химич (обе – Металлист 1925 Харьков), Дарья Ивкова (Систерс Одесса), Виктория Радионова (Ворскла Полтава), Виктория Головач, Лидия Заборовец (обе – Шахтер Донецк), Татьяна Триль (Полесье Житомир), Николь Козлова (Глазго Сити, Шотландия), Яна Малахова (Мура, Словения), Юлия Хрестюк (Олд Доминион, США).

Нападающие: Елизавета Молодюк (Металлист 1925 Харьков), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Инна Глущенко (Лилль, Франция).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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