Женская сборная Украины сыграет спарринг. Кто соперник?

Украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз достигли соглашения о проведении двух матчей между женскими сборными командами.

Первыми встретятся футболистки молодежных сборных U-19, сообщает Ассоциация женского футбола Украины. 31 мая подопечные Олега Бортника сыграют товарищеский поединок с польками в городке Бяла-Подляска. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Этот матч будет проведен в рамках подготовки сборной Польши к участию в домашнем чемпионате Европы среди женских сборных U-19, который в этом году впервые примет именно Польша.

Товарищеский поединок между национальными женскими сборными Польши и Украины состоится 27 июня в польском городке Мелец, на местном стадионе клуба «Сталь». Арена способна принять на своих трибунах до 7 тысяч зрителей. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.