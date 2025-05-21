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Лига наций
21 мая 2025, 03:43 | Обновлено 21 мая 2025, 04:08
21
0

Женская сборная Украины сыграет спарринг. Кто соперник?

Достигнута договоренность о товарищеском матче с командой Польши

21 мая 2025, 03:43 | Обновлено 21 мая 2025, 04:08
21
0
Женская сборная Украины сыграет спарринг. Кто соперник?
УАФ

Украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз достигли соглашения о проведении двух матчей между женскими сборными командами.

Первыми встретятся футболистки молодежных сборных U-19, сообщает Ассоциация женского футбола Украины. 31 мая подопечные Олега Бортника сыграют товарищеский поединок с польками в городке Бяла-Подляска. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Этот матч будет проведен в рамках подготовки сборной Польши к участию в домашнем чемпионате Европы среди женских сборных U-19, который в этом году впервые примет именно Польша.

Товарищеский поединок между национальными женскими сборными Польши и Украины состоится 27 июня в польском городке Мелец, на местном стадионе клуба «Сталь». Арена способна принять на своих трибунах до 7 тысяч зрителей. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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