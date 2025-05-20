Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна заявка сборной Украины на матчи против Албании и Хорватии
Лига наций
20 мая 2025, 11:21 |
689
1

Известна заявка сборной Украины на матчи против Албании и Хорватии

Женская команда продолжит выступления в Лиге наций

20 мая 2025, 11:21 |
689
1
Известна заявка сборной Украины на матчи против Албании и Хорватии
УАФ

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко объявил заявку команды на ближайшие матчи Лиги наций против Албании и Хорватии.

В список попали 24 игрока.

30 мая Украина будет «принимать» Албанию в хорватском городке Вараждин, а 3 июня сыграет против Хорватии в городе Карловац.

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Бондарчук («Металлист 1925» Харьков), Екатерина Боклач («Нант», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская, Леся Ольховая (все – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Натия Панцулая, Анна Петрик, Виктория Гирин (все – «Металлист 1925» Харьков), Дарья Ивкова («Систерс» Одесса), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура», Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк («Металлист 1925» Харьков), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Лилль», Франция).

По теме:
ФЕДОРЧУК: «Нет Ярмоленко, Буяльского, есть Назарина и Пихаленок. Это как?»
«Упрямый и беспомощный». Известный тренер разнес выбор Реброва в сборной
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
женская сборная Украины по футболу женская сборная Албании по футболу женская сборная Хорватии по футболу Лига наций по футболу среди женщин заявка Владимир Пятенко
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20 мая 2025, 07:42 7
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба

Иван Ордец покинул клуб «Бохум»

Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 20 мая 2025, 08:22 4
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»

Экс-игрок «Динамо» – об Анатолии Тимощуке

ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
Футбол | 20.05.2025, 03:17
ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 20.05.2025, 09:32
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
Футбол | 19.05.2025, 13:01
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Николь Козлова понад усе!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
Жирона обратилась к вратарю из Украины после матча, где он пропустил трижды
19.05.2025, 14:33 1
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 5
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 1
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем