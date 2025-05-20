Известна заявка сборной Украины на матчи против Албании и Хорватии

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко объявил заявку команды на ближайшие матчи Лиги наций против Албании и Хорватии.

В список попали 24 игрока.

30 мая Украина будет «принимать» Албанию в хорватском городке Вараждин, а 3 июня сыграет против Хорватии в городе Карловац.

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Бондарчук («Металлист 1925» Харьков), Екатерина Боклач («Нант», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская, Леся Ольховая (все – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Натия Панцулая, Анна Петрик, Виктория Гирин (все – «Металлист 1925» Харьков), Дарья Ивкова («Систерс» Одесса), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура», Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк («Металлист 1925» Харьков), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Лилль», Франция).