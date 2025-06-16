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Англия
16 июня 2025, 22:43 | Обновлено 16 июня 2025, 22:48
1553
2

«Вероятно, что-нибудь произойдет». Мареска вспомнил о Мудрике

Главный тренер английского Челси хочет усиления позиции вингера

16 июня 2025, 22:43 | Обновлено 16 июня 2025, 22:48
1553
2
«Вероятно, что-нибудь произойдет». Мареска вспомнил о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что его команда нуждается в подписании нового игрока на позицию вингера:

«Я не знаю наверняка – сильнее мы сейчас или слабее. Мы просто сказали, что Джейдон Санчо не с нами. Так что это позиция, с которой нам, видимо, нужно что-то сделать.

Также, как вы знаете, Мудрика нет с нами. Так что сейчас у нас из вингеров есть Нони Мадуэке, Педру Нету и Тайрик Джордж.

Так что, вероятно, что-то произойдет. Мы много раз говорили, что когда трансферное окно открыто, может произойти все, что угодно», – цитирует Мареску Chelsea News.

Ранее сообщалось, что «Челси» оставил Мудрика без номера на новый сезон.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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ViAn
Естевао вже підписали. З 01.07.25 він буде доступним.
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Harun Bakircioğlu
У Марески вингеры основа тактического построения. Случится всенепременно.
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