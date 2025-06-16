«Вероятно, что-нибудь произойдет». Мареска вспомнил о Мудрике

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что его команда нуждается в подписании нового игрока на позицию вингера:

«Я не знаю наверняка – сильнее мы сейчас или слабее. Мы просто сказали, что Джейдон Санчо не с нами. Так что это позиция, с которой нам, видимо, нужно что-то сделать.

Также, как вы знаете, Мудрика нет с нами. Так что сейчас у нас из вингеров есть Нони Мадуэке, Педру Нету и Тайрик Джордж.

Так что, вероятно, что-то произойдет. Мы много раз говорили, что когда трансферное окно открыто, может произойти все, что угодно», – цитирует Мареску Chelsea News.

Ранее сообщалось, что «Челси» оставил Мудрика без номера на новый сезон.