ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон

Челси в среду объявил заявку на Клубный чемпионат мира, а также обновил номера всех игроков на официальном сайте.

Ранее было известно, что Михаил Мудрик, который с декабря дисквалифицирован за допинг, потеряет свой 10-й номер – он отошел хавбеку Коулу Палмеру.

Судя по всему, Челси не рассчитывает на возвращение Мудрика в ближайшее время, поэтому украинца оставили без номера и поместили на последний ряд в списке игроков команды.

Десятку уже закрепили за Палмером.