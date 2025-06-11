Англия11 июня 2025, 19:16 | Обновлено 11 июня 2025, 19:32
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ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
Мудрика пока оставили без номера на сезон
11 июня 2025, 19:16 | Обновлено 11 июня 2025, 19:32
1226
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Челси в среду объявил заявку на Клубный чемпионат мира, а также обновил номера всех игроков на официальном сайте.
Ранее было известно, что Михаил Мудрик, который с декабря дисквалифицирован за допинг, потеряет свой 10-й номер – он отошел хавбеку Коулу Палмеру.
Судя по всему, Челси не рассчитывает на возвращение Мудрика в ближайшее время, поэтому украинца оставили без номера и поместили на последний ряд в списке игроков команды.
Десятку уже закрепили за Палмером.
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Эх, Мишаня надеюсь поумнеешь за время дисквалификации...