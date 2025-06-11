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  4. ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
Англия
11 июня 2025, 19:16 | Обновлено 11 июня 2025, 19:32
1226
11

ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон

Мудрика пока оставили без номера на сезон

11 июня 2025, 19:16 | Обновлено 11 июня 2025, 19:32
1226
11
ФОТО. Челси официально оставил Мудрика без номера на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Челси в среду объявил заявку на Клубный чемпионат мира, а также обновил номера всех игроков на официальном сайте.

Ранее было известно, что Михаил Мудрик, который с декабря дисквалифицирован за допинг, потеряет свой 10-й номер – он отошел хавбеку Коулу Палмеру.

Судя по всему, Челси не рассчитывает на возвращение Мудрика в ближайшее время, поэтому украинца оставили без номера и поместили на последний ряд в списке игроков команды.

Десятку уже закрепили за Палмером.

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Челси Михаил Мудрик Коул Палмер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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Комментарии 11
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Mark4854590
Очікувано. навіщо давати номер, якщо футболіст грати не буде
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+4
Remark
Можна було б хоч символічно цифру нуль поставити?
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+1
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Lulinnha
Началось всё с интереса к силиконовой дурочке. А закончилось вот так...
Эх, Мишаня надеюсь поумнеешь за время дисквалификации... 
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+1
Pavel_i_CO
Скоро розірвуть контракт з цим допінгістом. 
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0
Boodya
А для чого йому номер? Тут добре, що хоч взагалі з клубу не поперли (поки)
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0
contr
Піде в легкоатлети ☝️
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-1
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antt
А тут ще про 70 млн. за Забарного говорять. Однієї сімки і семи нулів недостатньо
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-2
Andromed
сумно за цим всім спостерігати, сподіваюсь що Мудрик повернеться якомога швидше
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-2
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