Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров мог покинуть главную команду страны.

По информации источника, весной 2025 года Сергей Ребров получил предложение возглавить одну из команд с Ближнего Востока (речь идет о саудовском чемпионате или лиге ОАЭ).

Отмечается, что Реброву предложили сумасшедшую зарплату, которую украинские тренеры и близко никогда не зарабатывали. Сергей Станиславович отклонил это предложение и остался в сборной.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча.