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  4. Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2025, 00:02 |
700
2

Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение

Наставник «сине-желтых» получил предложения с Ближнего Востока

18 июня 2025, 00:02 |
700
2
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров мог покинуть главную команду страны.

По информации источника, весной 2025 года Сергей Ребров получил предложение возглавить одну из команд с Ближнего Востока (речь идет о саудовском чемпионате или лиге ОАЭ).

Отмечается, что Реброву предложили сумасшедшую зарплату, которую украинские тренеры и близко никогда не зарабатывали. Сергей Станиславович отклонил это предложение и остался в сборной.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча.

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Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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Alehandro
Якщо пропонували замало, я можу трошки докинути))
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lunatik
Треба було йти. Ще пару таких ігор збірної і його навіть команду чемпіонату області тренувати не запросять
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