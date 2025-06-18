Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Наставник «сине-желтых» получил предложения с Ближнего Востока
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров мог покинуть главную команду страны.
По информации источника, весной 2025 года Сергей Ребров получил предложение возглавить одну из команд с Ближнего Востока (речь идет о саудовском чемпионате или лиге ОАЭ).
Отмечается, что Реброву предложили сумасшедшую зарплату, которую украинские тренеры и близко никогда не зарабатывали. Сергей Станиславович отклонил это предложение и остался в сборной.
Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров на странице в Instagram подвел итоги турнира в Канаде, где национальная команда сыграла два матча.
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