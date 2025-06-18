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  4. ФОТО. Сын Криштиану Роналду уже превзошел своего звездного отца
Саудовская Аравия
18 июня 2025, 00:59 |
342
0

ФОТО. Сын Криштиану Роналду уже превзошел своего звездного отца

Звездный футболист обнародовал фото со своим сыном

18 июня 2025, 00:59 |
342
0
ФОТО. Сын Криштиану Роналду уже превзошел своего звездного отца
GOAL

Звезда сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду обнародовал в социальных сетях фото со своим 14-летним сыном, Криштиану-младшим, сделанным после совместной тренировки.

На фото можно заметить, что сын звезды футбола уже превзошел своего отца в росте. Отметим, что по официальным данным рост пятикратного обладателя Золотого мяча составляет 185 сантиметров.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется юным португальским футболистом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду-младшим.

ФОТО. Сын Криштиану Роналду уже превзошел своего звездного отца

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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