Звезда сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду обнародовал в социальных сетях фото со своим 14-летним сыном, Криштиану-младшим, сделанным после совместной тренировки.

На фото можно заметить, что сын звезды футбола уже превзошел своего отца в росте. Отметим, что по официальным данным рост пятикратного обладателя Золотого мяча составляет 185 сантиметров.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется юным португальским футболистом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду-младшим.

ФОТО. Сын Криштиану Роналду уже превзошел своего звездного отца