Перес приказал подписать Роналду. Но есть один нюанс

Мадридский «Реал» интересуется юным португальским футболистом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду-младшим, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, президент королевского клуба дал приказ подписать сына легендарного Криштиану Роналду, но сначала попросил скаутов понаблюдать за его игрой.

Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на молодежном уровне. Также недавно 14-летний паренек получил вызов в сборную Португалии U-15 и отметился за нее дублем.