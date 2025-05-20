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  4. Перес приказал подписать Роналду. Но есть один нюанс
Испания
20 мая 2025, 10:38 |
936
0

Перес приказал подписать Роналду. Но есть один нюанс

Речь идет о сыне легендарного Криштиану

20 мая 2025, 10:38 |
936
0
Перес приказал подписать Роналду. Но есть один нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду-младший

Мадридский «Реал» интересуется юным португальским футболистом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду-младшим, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, президент королевского клуба дал приказ подписать сына легендарного Криштиану Роналду, но сначала попросил скаутов понаблюдать за его игрой.

Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на молодежном уровне. Также недавно 14-летний паренек получил вызов в сборную Португалии U-15 и отметился за нее дублем.

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Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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