Перес приказал подписать Роналду. Но есть один нюанс
Речь идет о сыне легендарного Криштиану
Мадридский «Реал» интересуется юным португальским футболистом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду-младшим, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, президент королевского клуба дал приказ подписать сына легендарного Криштиану Роналду, но сначала попросил скаутов понаблюдать за его игрой.
Напомним, Криштиану Роналду-младший, как и его отец, сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра», но делает это на молодежном уровне. Также недавно 14-летний паренек получил вызов в сборную Португалии U-15 и отметился за нее дублем.
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