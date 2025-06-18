Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца
Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду получил предложение покинуть «Аль-Наср».
По информации портала Transferfeed, Роналду получил предложение от марокканского клуба «Видад Касабланка» о возможном переходе перед началом Клубного чемпионата мира 2025. Президент клуба «Видад Касабланка», который играет на КЧС-2025, лично обратился к Роналду, но тот ему отказал в переходе.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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