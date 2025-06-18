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  4. Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Саудовская Аравия
18 июня 2025, 05:01 |
1689
0

Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение

Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца

18 июня 2025, 05:01 |
1689
0
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду получил предложение покинуть «Аль-Наср».

По информации портала Transferfeed, Роналду получил предложение от марокканского клуба «Видад Касабланка» о возможном переходе перед началом Клубного чемпионата мира 2025. Президент клуба «Видад Касабланка», который играет на КЧС-2025, лично обратился к Роналду, но тот ему отказал в переходе.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Видад Касабланка Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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