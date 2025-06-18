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  4. Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
Испания
18 июня 2025, 03:26 |
211
0

Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»

Тренер выразил слова доверия Тренту Александру-Арнольду

18 июня 2025, 03:26 |
211
0
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил доверие новичку клуба Тренту Александру-Арнольду и сообщил, что он выйдет в стартовом составе на первый матч КЧМ.

«Трент Александер-Арнольд будет играть в стартовом составе Реала в матче против Аль-Хиляля», — заверил Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

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Трент Александер-Арнольд Хаби Алонсо Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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