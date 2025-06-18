Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
Тренер выразил слова доверия Тренту Александру-Арнольду
Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил доверие новичку клуба Тренту Александру-Арнольду и сообщил, что он выйдет в стартовом составе на первый матч КЧМ.
«Трент Александер-Арнольд будет играть в стартовом составе Реала в матче против Аль-Хиляля», — заверил Алонсо.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».
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