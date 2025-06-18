Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»

Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо выразил доверие новичку клуба Тренту Александру-Арнольду и сообщил, что он выйдет в стартовом составе на первый матч КЧМ.

«Трент Александер-Арнольд будет играть в стартовом составе Реала в матче против Аль-Хиляля», — заверил Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».