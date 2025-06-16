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  4. Экс-хавбек Шахтера вместе с женой застрял в Израиле из-за войны с Ираном
Англия
16 июня 2025, 21:28 |
1312
0

Экс-хавбек Шахтера вместе с женой застрял в Израиле из-за войны с Ираном

Манор Соломон вернулся на родину, чтобы жениться, но отдых превратился в кошмар…

16 июня 2025, 21:28 |
1312
0
Экс-хавбек Шахтера вместе с женой застрял в Израиле из-за войны с Ираном
instagram.com/manorsolomon

25-летний вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон, который сезон-2024/25 провел в аренде в «Лидсе», а в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», застрял в родном Израиле.

В минувший четверг Соломон сыграл свадьбу со своей избранницей Даной Вошиной. Пара обменялась свадебными клятвами и устроила шикарную вечеринку для друзей, но далее столкнулась с настоящим кошмаром, так как в регионе как раз началась острая фаза военного столкновения между Израилем и Ираном, вследствие чего над обеими странами было закрыто воздушное пространство.

На текущий момент известно, что Соломон вовсе не единственный футболист топ-уровня, который не имеет возможности покинуть охваченный боевыми действиями регион. Ранее СМИ писали, что вовремя присоединиться к «Интеру» для участия в КЧМ-2025 в США не сумел форвард Мехди Тареми, застрявший по той же причине, что и Соломон, в родном для себя Иране.

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Манор Соломон Тоттенхэм Иран Израиль оружие
Алексей Сливченко Источник: Daily Express
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