Украина. Премьер лига16 июня 2025, 20:48 | Обновлено 16 июня 2025, 20:56
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Заявлять ли резерв во Вторую лигу? В Шахтере приняли решение
Горняки решили не создавать команду Шахтер-2
16 июня 2025, 20:48 | Обновлено 16 июня 2025, 20:56
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Донецкий «Шахтер» не планирует создавать команду «Шахтер-2» для участия во Второй лиге сезона 2025/26.
В клубе окончательно отказались от этой идеи после решения ПФЛ о возвращении чемпионата Украины U-21.
В новом сезоне «горняки» продолжат делать ставку исключительно на команду U-19, как это было в последние годы.
Восстановление команды U-21 в Шахтере рассматривается не раньше кампании 2026/27.
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