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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 20:48 | Обновлено 16 июня 2025, 20:56
790
0

Заявлять ли резерв во Вторую лигу? В Шахтере приняли решение

Горняки решили не создавать команду Шахтер-2

16 июня 2025, 20:48 | Обновлено 16 июня 2025, 20:56
790
0
Заявлять ли резерв во Вторую лигу? В Шахтере приняли решение
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» не планирует создавать команду «Шахтер-2» для участия во Второй лиге сезона 2025/26.

В клубе окончательно отказались от этой идеи после решения ПФЛ о возвращении чемпионата Украины U-21.

В новом сезоне «горняки» продолжат делать ставку исключительно на команду U-19, как это было в последние годы.

Восстановление команды U-21 в Шахтере рассматривается не раньше кампании 2026/27.

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Шахтер Донецк Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Дмитрий Венков Шахтер Донецк U-21 Шахтер Донецк U-19
Николай Степанов Источник: Telegram
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