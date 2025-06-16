Заявлять ли резерв во Вторую лигу? В Шахтере приняли решение

Донецкий «Шахтер» не планирует создавать команду «Шахтер-2» для участия во Второй лиге сезона 2025/26.

В клубе окончательно отказались от этой идеи после решения ПФЛ о возвращении чемпионата Украины U-21.

В новом сезоне «горняки» продолжат делать ставку исключительно на команду U-19, как это было в последние годы.

Восстановление команды U-21 в Шахтере рассматривается не раньше кампании 2026/27.