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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 12:27 |
866
1

Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?

Предполагается, что вторая команда «горняков» будет выступать во Второй лиге

23 апреля 2025, 12:27 |
866
1
Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» планирует создать новую команду после окончания текущего сезона. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Руководство «горняков» рассматривает вариант создания клуба «Шахтер-2», который будет заявлен во Вторую лигу Украины. Причина такого решения – большое количество футболистов, которые не смогут получить шанс в команде Марино Пушича.

«Шахтер» намерен предоставить шанс своим футболистам во Второй лиге, чтобы они имели регулярную игровую практику и не приходилось отдавать молодых игроков в аренды.

На данный момент вторые команды в третьем по силе дивизионе имеют несколько украинских коллективов – Рух, Полесье, Нива Тернополь, Колос, Александрия, Ворскла и Металлист 1925.

В текущем сезоне подопечные Пушича набрали 53 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В чемпионате «горняки» проведут еще пять матчей – против Динамо, Черноморца, Зари, Ингульца и Руха.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины Шахтер Донецк Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Falko
Нову?! Колись існували і Шахтар-2, і Шахтар-3.
Велика кількість футболістів не може отримати шансу в головній команді? А що, проект "Арендоморець" уже закривається?
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0
Mark4854590
Дивно, що третина клубів УПЛ мають команди у Другій лізі. а Шахтар та Динамо - ні
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0
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