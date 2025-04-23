Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?

Донецкий «Шахтер» планирует создать новую команду после окончания текущего сезона. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Руководство «горняков» рассматривает вариант создания клуба «Шахтер-2», который будет заявлен во Вторую лигу Украины. Причина такого решения – большое количество футболистов, которые не смогут получить шанс в команде Марино Пушича.

«Шахтер» намерен предоставить шанс своим футболистам во Второй лиге, чтобы они имели регулярную игровую практику и не приходилось отдавать молодых игроков в аренды.

На данный момент вторые команды в третьем по силе дивизионе имеют несколько украинских коллективов – Рух, Полесье, Нива Тернополь, Колос, Александрия, Ворскла и Металлист 1925.

В текущем сезоне подопечные Пушича набрали 53 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В чемпионате «горняки» проведут еще пять матчей – против Динамо, Черноморца, Зари, Ингульца и Руха.