Шахтер планирует создать новую команду в сезоне 2025/26. Где будут играть?
Предполагается, что вторая команда «горняков» будет выступать во Второй лиге
Донецкий «Шахтер» планирует создать новую команду после окончания текущего сезона. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
Руководство «горняков» рассматривает вариант создания клуба «Шахтер-2», который будет заявлен во Вторую лигу Украины. Причина такого решения – большое количество футболистов, которые не смогут получить шанс в команде Марино Пушича.
«Шахтер» намерен предоставить шанс своим футболистам во Второй лиге, чтобы они имели регулярную игровую практику и не приходилось отдавать молодых игроков в аренды.
На данный момент вторые команды в третьем по силе дивизионе имеют несколько украинских коллективов – Рух, Полесье, Нива Тернополь, Колос, Александрия, Ворскла и Металлист 1925.
В текущем сезоне подопечные Пушича набрали 53 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В чемпионате «горняки» проведут еще пять матчей – против Динамо, Черноморца, Зари, Ингульца и Руха.
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