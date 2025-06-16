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16 июня 2025, 20:55 | Обновлено 16 июня 2025, 21:41
187
0

«Ощущение, что мы снова в игре». Вивчаренко – о победе над Финляндией

Сборная Украины оформила первый триумф на Евро U-21

16 июня 2025, 20:55 | Обновлено 16 июня 2025, 21:41
187
0
«Ощущение, что мы снова в игре». Вивчаренко – о победе над Финляндией
УАФ. Константин Вивчаренко

Украинский защитник Константин Вивчаренко поделился мыслями относительно поединка против Финляндии во втором туре чемпионата Европы U-21. Подопечные Унаи Мельгосы без проблем разобрались с соперником, оформив победу со счетом 2:0.

«Впечатления от матча просто замечательные. Главное, что победили. Пока что тренер нам ничего не говорил, но, наверное, скажет сегодня, когда будет командный сбор. Ощущение, что мы снова в игре, что претендуем на выход из группы, очень влияет на эмоциональное состояние и на атмосферу. Мы поверили в свои силы, что мы можем это сделать. Конечно, впереди ответственный последний поединок в группе. Мы смотрели матч между Данией и Нидерландами, но результат его не слишком важен, ведь все будет зависеть от нас», – ответил Вивчаренко.

Заключительный матч группового этапа сборная Украины проведет 18 июня. Соперником для команды Мельгосы станет национальная команда Нидерландов.

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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