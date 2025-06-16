«Ощущение, что мы снова в игре». Вивчаренко – о победе над Финляндией
Сборная Украины оформила первый триумф на Евро U-21
Украинский защитник Константин Вивчаренко поделился мыслями относительно поединка против Финляндии во втором туре чемпионата Европы U-21. Подопечные Унаи Мельгосы без проблем разобрались с соперником, оформив победу со счетом 2:0.
«Впечатления от матча просто замечательные. Главное, что победили. Пока что тренер нам ничего не говорил, но, наверное, скажет сегодня, когда будет командный сбор. Ощущение, что мы снова в игре, что претендуем на выход из группы, очень влияет на эмоциональное состояние и на атмосферу. Мы поверили в свои силы, что мы можем это сделать. Конечно, впереди ответственный последний поединок в группе. Мы смотрели матч между Данией и Нидерландами, но результат его не слишком важен, ведь все будет зависеть от нас», – ответил Вивчаренко.
Заключительный матч группового этапа сборная Украины проведет 18 июня. Соперником для команды Мельгосы станет национальная команда Нидерландов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек сборной Украины U-21 был удален в матче ЧЕ против Финляндии
Легендарный боксер назвал двух лучших бойцов современности