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16 июня 2025, 20:36 | Обновлено 16 июня 2025, 20:42
173
0

Футболист Динамо прокомментировал победу сборной Украины U-21 на Евро

Максим Брагару помог команде одолеть Финляндию – 2:0

16 июня 2025, 20:36 | Обновлено 16 июня 2025, 20:42
173
0
Футболист Динамо прокомментировал победу сборной Украины U-21 на Евро
УАФ. Максим Брагару

Игрок киевского «Динамо» Максим Брагару высказался о победе сборной Украины U-21 над сверстниками из Финляндии во втором туре чемпионата Европы U-21. Украинская команда переиграла соперника со счетом 2:0, а вот Брагару отметился забитым мячом на 49-й минуте.

«Настроение позитивное. Все довольны, ведь победили, а это для нас самое главное. Первый тайм с нашей стороны был очень хорош, а вот во втором после забитого мяча где-то подсели. Может, результат и не по счету, но все же победили. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Где-то Бог помогает мне забивать. Это моя цель и мечта – забивать за молодежку. Хочется выходить в каждом поединке и показывать свой уровень.

У нас были два по-своему разных матча. Может, мы лучше играли с Данией, но уступили, а здесь выиграли. Мы проанализировали наши ошибки в первой встрече и старались их не делать во второй. Теперь нас ждут Нидерланды – очень сильная команда с качественными футболистами. Интересно будет сыграть с таким соперником», – сказал Брагару.

Далее команда Унаи Мельгосы будет ждать матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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