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Сборная УКРАИНЫ
16 июня 2025, 18:15 | Обновлено 16 июня 2025, 19:11
1296
0

«У Украины – амбиции, у Нидерландов – проблемы». УЕФА о матче Евро U-21

Все решится в третьем туре

16 июня 2025, 18:15 | Обновлено 16 июня 2025, 19:11
1296
0
«У Украины – амбиции, у Нидерландов – проблемы». УЕФА о матче Евро U-21
УАФ

Официальный сайт УЕФА после победы Украины U-21 над Финляндией в матче группового этапа молодежного Евро уверен, что у команды Унаи Мельгосы большие амбиции на турнире.

«Сборная Украины реабилитировалась после несколько несправедливого поражения в первом туре от Дании и победила Финляндию. На прошлом Евро Украина вышла в полуфинал, и сейчас у нее остаются амбиции далеко пройти в плей-офф».

«Но для начала нужно выйти из группы».

«В последнем туре соперником будут Нидерланды, которым нужна только победа, чтобы второй турнир кряду не вылететь на групповом этапе», – отметили в УЕФА.

Игра третьего тура пройдет 18 июня, украинской команде для выхода из группы хватит и ничьей.

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Иван Зинченко Источник: УЕФА
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