«У Украины – амбиции, у Нидерландов – проблемы». УЕФА о матче Евро U-21

Официальный сайт УЕФА после победы Украины U-21 над Финляндией в матче группового этапа молодежного Евро уверен, что у команды Унаи Мельгосы большие амбиции на турнире.

«Сборная Украины реабилитировалась после несколько несправедливого поражения в первом туре от Дании и победила Финляндию. На прошлом Евро Украина вышла в полуфинал, и сейчас у нее остаются амбиции далеко пройти в плей-офф».

«Но для начала нужно выйти из группы».

«В последнем туре соперником будут Нидерланды, которым нужна только победа, чтобы второй турнир кряду не вылететь на групповом этапе», – отметили в УЕФА.

Игра третьего тура пройдет 18 июня, украинской команде для выхода из группы хватит и ничьей.