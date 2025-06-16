Назван стартовый состав Челси на матч КЧМ-2025 против Лос-Анджелеса
16 июня в 22:00 пройдет матч первого тура клубного чемпионата мира 2025
16 июня в 22:00 пройдет матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) сыграют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитр матча – Хесус Валенсуела из Венесуэлы.
В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).
Названы стартовые составы на матч Челси против Лос-Анджелеса
Челси: Санчес, Джеймс, Тосин, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Лавия, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон
Лос-Анджелес: Льорис, Паленсия, Лонг, Сегура, Холлингшед, Хесус, Дельгадо, Тилльман, Ордас, Буанга, Эбобиссе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 июня в 22:00 по Киеву
Легендарный боксер назвал двух лучших бойцов современности