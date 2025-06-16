Назван стартовый состав Челси на матч КЧМ-2025 против Лос-Анджелеса

16 июня в 22:00 пройдет матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) сыграют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).

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Главным арбитр матча – Хесус Валенсуела из Венесуэлы.

В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

Названы стартовые составы на матч Челси против Лос-Анджелеса

Челси: Санчес, Джеймс, Тосин, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Лавия, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон

Лос-Анджелес: Льорис, Паленсия, Лонг, Сегура, Холлингшед, Хесус, Дельгадо, Тилльман, Ордас, Буанга, Эбобиссе