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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 21:07 | Обновлено 16 июня 2025, 21:49
584
0

Назван стартовый состав Челси на матч КЧМ-2025 против Лос-Анджелеса

16 июня в 22:00 пройдет матч первого тура клубного чемпионата мира 2025

16 июня 2025, 21:07 | Обновлено 16 июня 2025, 21:49
584
0
Назван стартовый состав Челси на матч КЧМ-2025 против Лос-Анджелеса
ФК Челси

16 июня в 22:00 пройдет матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) сыграют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитр матча – Хесус Валенсуела из Венесуэлы.

В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

Названы стартовые составы на матч Челси против Лос-Анджелеса

Челси: Санчес, Джеймс, Тосин, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Лавия, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон

Лос-Анджелес: Льорис, Паленсия, Лонг, Сегура, Холлингшед, Хесус, Дельгадо, Тилльман, Ордас, Буанга, Эбобиссе

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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