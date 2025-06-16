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Италия
16 июня 2025, 20:26 | Обновлено 16 июня 2025, 20:27
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб с украинцем определился с новым тренером

Гвидо Пальюка возглавил «Эмполи»

16 июня 2025, 20:26 | Обновлено 16 июня 2025, 20:27
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб с украинцем определился с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвидо Пальюка

Итальянский клуб «Эмполи», в котором находится украинский полузащитник Виктор Коваленко, назначил главным тренером Гвидо Пальюку.

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили соглашения на два сезона – до 2027 года.

В течение последних двух лет Гвидо работал коучем клуба «Юве Стабия», во главе которого провел 78 поединков.

Напомним, что «Эмполи» занял 18-е место в турнирной таблице Серии А и покинул высшую лигу Италии.

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Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Виктор Коваленко
Андрей Витренко Источник
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