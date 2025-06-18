Источник: украинский защитник заинтересовал клубы Серии А и Лиги 1

23-летний украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, футболист молодежной сборной Украины заинтересовал ряд клубов из топовых европейских чемпионатов. Предметный интерес есть от клубов Серии А и Лиги 1, скауты которых следят за игрой центрбека на молодежном Евро-2025.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист. Ранее сообщалось, что в трансфере Батагова заинтересован римский «Лацио».