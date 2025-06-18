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  4. Источник: украинский защитник заинтересовал клубы Серии А и Лиги 1
Турция
18 июня 2025, 00:40 |
326
0

Источник: украинский защитник заинтересовал клубы Серии А и Лиги 1

Арсений Батагов может в скором времени покинуть «Трабзонспор»

18 июня 2025, 00:40 |
326
0
Источник: украинский защитник заинтересовал клубы Серии А и Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

23-летний украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, футболист молодежной сборной Украины заинтересовал ряд клубов из топовых европейских чемпионатов. Предметный интерес есть от клубов Серии А и Лиги 1, скауты которых следят за игрой центрбека на молодежном Евро-2025.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист. Ранее сообщалось, что в трансфере Батагова заинтересован римский «Лацио».

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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