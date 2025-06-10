Лацио предложил Трабзонспору 10 млн евро за украинца. Клуб хочет больше

23-летний украинский защитник «Трабзонспора» Арсен Батагов может стать игроком «Лацио» уже этим летом.

Об этом сообщает турецкое издание Takagazete.

По информации источника, «Лацио» уже предложило за Батагова 10 миллионов евро. Также известно, что клуб намерен получить за защитника не менее 20 миллионов.

В этом сезоне Арсен Батагов сыграл за турецкий коллектив 23 матча и забил 2 мяча.

Сообщается, что «Трабзонспор» делает ставку на Батагова, чтобы в дальнейшем продать его за еще большие деньги.

За Арсена Батагова готов бороться еще один турецкий клуб – «Галатасарай».