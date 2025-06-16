ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Аргентины стал новым тренером Севильи

Испанская «Севилья» назвала имя нового главного тренера – им стал экс-игрок сборной Аргентины Матиас Алмейда.

51-летний специалист заключил контракт с командой на три следующих сезона – до лета 2028 года.

Предыдущие три года Алмейда провел у руля греческого клуба АЕК. Под руководством Матиаса коллектив провел 134 поединка и выиграл два трофея (местную лигу и кубок).

Последним тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который возглавил команду в апреле. Специалист помог клубу спастись от вылета из Ла Лиги.

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