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Испания
16 июня 2025, 19:16 | Обновлено 16 июня 2025, 19:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Аргентины стал новым тренером Севильи

Лукас Алмейда впервые попробует свои силы в Ла Лиге в качестве наставника

16 июня 2025, 19:16 | Обновлено 16 июня 2025, 19:56
770
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Аргентины стал новым тренером Севильи
ФК Севилья. Матиас Алмейда

Испанская «Севилья» назвала имя нового главного тренера – им стал экс-игрок сборной Аргентины Матиас Алмейда.

51-летний специалист заключил контракт с командой на три следующих сезона – до лета 2028 года.

Предыдущие три года Алмейда провел у руля греческого клуба АЕК. Под руководством Матиаса коллектив провел 134 поединка и выиграл два трофея (местную лигу и кубок).

Последним тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который возглавил команду в апреле. Специалист помог клубу спастись от вылета из Ла Лиги.

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Севилья чемпионат Испании по футболу назначение тренера АЕК Афины Ла Лига
Андрей Витренко Источник: ФК Севилья
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