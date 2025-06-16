ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Аргентины стал новым тренером Севильи
Лукас Алмейда впервые попробует свои силы в Ла Лиге в качестве наставника
Испанская «Севилья» назвала имя нового главного тренера – им стал экс-игрок сборной Аргентины Матиас Алмейда.
51-летний специалист заключил контракт с командой на три следующих сезона – до лета 2028 года.
Предыдущие три года Алмейда провел у руля греческого клуба АЕК. Под руководством Матиаса коллектив провел 134 поединка и выиграл два трофея (местную лигу и кубок).
Последним тренером «Севильи» был Хоакин Капаррос, который возглавил команду в апреле. Специалист помог клубу спастись от вылета из Ла Лиги.
June 16, 2025
El tablero está preparado.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 16, 2025
🇦🇷👋 pic.twitter.com/ip7kXUi6FH
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