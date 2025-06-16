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Молодежные турниры
16 июня 2025, 10:14 | Обновлено 16 июня 2025, 10:16
1791
1

Иностранный клуб намерен забрать Мельгосу со сборной Украины после Евро

Венгерский «Залаэгерсег» ждет новых инвесторов, спортивного директора и главного тренера

16 июня 2025, 10:14 | Обновлено 16 июня 2025, 10:16
1791
1
Иностранный клуб намерен забрать Мельгосу со сборной Украины после Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

Футбольный клуб «Залаэгерсег», который выступает в чемпионате Венгрии, столкнется с серьезными изменениями в тренерском штабе и руководстве команды.

По информации местной прессы, ожидается приход новых инвесторов, которые готовы вложить в клуб внушительные деньги, чтобы бороться за самые высокие места.

В первую очередь, «Залаэгерсег» намерен пригласить спортивного директора Андреса Жорнета, который на данный момент работает в аргентинском «Хуаресе» и главного тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосу.

Новые инвесторы считают, что наставник «сине-желтых» сможет усилить команду, так как ранее работал в «Ференцвароше» вместе с Сергеем Ребровым. Ожидается, что первые переговоры с Мельгосой состоятся уже после молодежного Евро, где выступает команда Украины U-21.

«Залаэгерсег» занял десятое место в турнирной таблице по итогам сезона 2024/25. Клуб, который был основан в 1920 году, один раз в своей истории побеждал в чемпионате и один раз выиграл Кубок Венгрии.

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Николай Титюк Источник
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