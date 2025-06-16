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16 июня 2025, 09:29 |
1224
0

В УЕФА назвали футболиста, который сыграл ключевую роль в сборной Украины

Владислав Ванат забил гол и был признан лучшим игроком противостояния

16 июня 2025, 09:29 |
1224
0
В УЕФА назвали футболиста, который сыграл ключевую роль в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

15 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21 – на поле встретились команды Украины и Финляндии. Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу сине-желтой команде со счетом 2:0.

После финального свистка в УЕФА назвали лучшего футболиста этого противостояния – им стал украинский форвард Владислав Ванат, который забил первый гол в ворота Финляндии.

«Он сыграл ключевую роль в реализации стратегии высокого прессинга сборной Украины. Этот фактор стал важным элементом доминирующей игры команды Мельгосы.

Он демонстрировал уверенность как в коротких передачах, так и в прорывных действиях за спину защитников, когда владел мячом. Отдельно стоит отметить его голевое чутье, которое проявилось во время первого забитого мяча Украины», – считает УЕФА.

После двух сыгранных туров подопечные Мельгосы набрали три балла и занимают второе место в группе D. В последнем туре сине-желтые сыграют против команды Нидерландов.

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Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 Финляндия - Украина Владислав Ванат Унаи Мельгоса УЕФА лучший игрок
Николай Титюк Источник: УЕФА
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