Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забил важный гол. Назван лучший игрок матча Украины U-21 с финнами
Молодежные турниры
15 июня 2025, 21:17 | Обновлено 15 июня 2025, 21:25
1029
5

Он забил важный гол. Назван лучший игрок матча Украины U-21 с финнами

Владислав Ванат получил приз лучшему игроку матча 2-го тура Евро-2025 U-21

15 июня 2025, 21:17 | Обновлено 15 июня 2025, 21:25
1029
5
Он забил важный гол. Назван лучший игрок матча Украины U-21 с финнами
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

15 июня в 19:00 прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.

Дания и Украина возглавляют группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу).

Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).

Лучшим игроком матча был назван Владислав Ванат, автор первого гола украинцев.

Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня, Кошице

Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

ФОТО. Ванат назван лучшим игроком матча Украины U-21 с финнами

По теме:
Бражко получил красную и не сыграет в решающем матче с Нидерландами U-21
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Финляндия - Украина сборная Финляндии по футболу U-21 Владислав Ванат видео голов и обзор Владимир Бражко Евро-2025 U-21
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
Футбол | 15 июня 2025, 08:19 0
Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»
Федорчук рассказал, кто заменит Ваната в Динамо: «Почему нет?»

Эксперт верит в перспективы Матвея Пономаренко

Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Футбол | 15 июня 2025, 16:01 15
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира

Каталонский клуб хотел заменить мексиканский «Леон» и приехать в США

Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Футбол | 15.06.2025, 20:57
Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 15.06.2025, 09:23
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Футбол | 15.06.2025, 21:57
Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Динамівці!
Ответить
+2
Gargantua81
во втором тайме Ванат был без передач.
конечно имея таких игроков как Бражко, Ярмолюк и Очеретько, нельзя финнам так проигрывать центр поля.
Ответить
+1
Микола Захарченко
Влад дійсно молодець , що забив . Але йому ще працювати й працювати , якщо він хоче грати в топовому чемпіонаті ...
Ответить
0
Yura
а чому не Брагару? захісник який забив в обох матчах
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
13.06.2025, 21:35 11
Волейбол
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 18
Футбол
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем