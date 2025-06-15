Он забил важный гол. Назван лучший игрок матча Украины U-21 с финнами
Владислав Ванат получил приз лучшему игроку матча 2-го тура Евро-2025 U-21
15 июня в 19:00 прошел матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе в городе Кошице встречались Финляндия U-21 и Украина U-21 (0:2).
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Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу украинской молодежке над финнами (2:0). Владимир Бражко был удален в конце игры.
Дания и Украина возглавляют группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 баллу).
Далее команда Унаи Мельгосы должна провести матч 3-го тура против Нидерландов (18 июня).
Лучшим игроком матча был назван Владислав Ванат, автор первого гола украинцев.
Евро-2025 U-21. 2-й тур, 15 июня, Кошице
Финляндия U-21 – Украина U-21 – 0:2
Голы: Ванат, 28, Брагару, 49
ФОТО. Ванат назван лучшим игроком матча Украины U-21 с финнами
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конечно имея таких игроков как Бражко, Ярмолюк и Очеретько, нельзя финнам так проигрывать центр поля.