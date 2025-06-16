Действующий чемпион УПЛ «Динамо» обнародовало план подготовки к новому сезону.

Летний отпуск динамовцев после сезона 2024/2025 подходит к концу. Уже через неделю, 23 июня, команда снова соберется на клубной базе в Кончи-Заспе, чтобы начать подготовку к следующему сезону.

В течение недели динамовцы будут заниматься в Киеве, а 30 июня отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрию, которые продлятся до 19 июля. Там наша команда будет базироваться недалеко от города Грац. В рамках сбора запланировано проведение контрольных матчей, имена соперников будут официально объявлены, как только удастся достичь всех договоренностей.

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Также отметим, что уже совсем скоро, 18 июня, во время жеребьевки, которая пройдет в Доме европейского футбола в швейцарском городе Ньон, динамовцы узнают своего первого соперника в отборе к основному этапу Лиги чемпионов. Напомним, наша команда начнет выступления в самом престижном клубном турнире со второго квалификационного раунда.

Из Австрии после завершения сбора наша команда отправится на первый матч Лиги чемпионов. Поединки второго квалификационного раунда запланированы на 22/23 и 29/30 июля.

Напомним, что старт чемпионата Украины сезона-2025/2026 запланирован на 2 августа (базовая дата).