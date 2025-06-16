Реал принял решение о будущем Куртуа в клубе

Мадридский «Реал» принял решение о будущем бельгийского вратаря Тибо Куртуа, контракт которого истекает 30 июня 2026 года.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «королевский клуб» видит свое будущее только с Куртуа и уже в скором времени начнет переговоры о продлении соглашения.

Отмечается, что «Реал» также ведет переговоры о новом контракте с Браимом Диасом. Игрок уже согласился остаться и продлить контракт.

В этом сезоне Куртуа провел 47 матчей, пропустил 55 голов и 15 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер Диогу Жоты.