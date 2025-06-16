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Испания
16 июня 2025, 19:44 |
1312
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Реал принял решение о будущем Куртуа в клубе

Мадридцы вскоре начнут переговоры о продлении соглашения

16 июня 2025, 19:44 |
1312
0
Реал принял решение о будущем Куртуа в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» принял решение о будущем бельгийского вратаря Тибо Куртуа, контракт которого истекает 30 июня 2026 года.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «королевский клуб» видит свое будущее только с Куртуа и уже в скором времени начнет переговоры о продлении соглашения.

Отмечается, что «Реал» также ведет переговоры о новом контракте с Браимом Диасом. Игрок уже согласился остаться и продлить контракт.

В этом сезоне Куртуа провел 47 матчей, пропустил 55 голов и 15 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер Диогу Жоты.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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