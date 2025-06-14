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  4. Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Испания
14 июня 2025, 22:50 |
689
1

Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина

Мадридцы нацелились на Диогу Кошту

14 июня 2025, 22:50 |
689
1
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Мадридский «Реал» запланировал трансфер звездного голкипера сборной Португалии.

По информации испанского журналиста Эдуардо Инди из портала Okdiario, мадридцы настроены купить вратаря «Порту» Диогу Кошту. Однако этот трансфер «бланкос» запланировали на лето 2026 года. «Реал» готов выложить за 25-летнего вратаря 50 миллионов евро. Ожидается, что Кошта станет долгосрочной заменой Тибо Куртуа.

В этом сезоне Кошта провел 43 матча, пропустил 45 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее Кошта был признан лучшим вратарем чемпионата Португалии по футболу.

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Диогу Кошта Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Порту Тибо Куртуа Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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