Определен лучший вратарь сезона чемпионата Португалии. Где Трубин?
Лучшим вратарем был признан Диогу Кошта из «Порту»
В Португалии был определен лучший вратарь сезона 2024/25.
Признание получил португальский вратарь португальского «Порту» Диогу Кошта. Голкипер набрал в опросе 42% голосов.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин занял в опросе второе место, за него проголосовало 25%. Третий в списке голкипер «Риу Аве» Цезарий Мишта (20%).
Кошта провел 43 матча в сезоне, пропустил 45 голов и 19 матчей отстоял на ноль. Анатолий сыграл 32 матча, пропустил 28 голов и сохранил ворота на замке в 13 поединках.
Ранее CIES (международный центр спортивных исследований) обнародовал рейтинг самых дорогих вратарей мира, где Трубин занял второе место.
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