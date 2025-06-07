Определен лучший вратарь сезона чемпионата Португалии. Где Трубин?

В Португалии был определен лучший вратарь сезона 2024/25.

Признание получил португальский вратарь португальского «Порту» Диогу Кошта. Голкипер набрал в опросе 42% голосов.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин занял в опросе второе место, за него проголосовало 25%. Третий в списке голкипер «Риу Аве» Цезарий Мишта (20%).

Кошта провел 43 матча в сезоне, пропустил 45 голов и 19 матчей отстоял на ноль. Анатолий сыграл 32 матча, пропустил 28 голов и сохранил ворота на замке в 13 поединках.

Ранее CIES (международный центр спортивных исследований) обнародовал рейтинг самых дорогих вратарей мира, где Трубин занял второе место.