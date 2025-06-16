«Мои молитвы услышали». Реакция фанов на возвращение Скрипника в Зарю

Луганская «Заря» официально объявила о назначении Виктора Скрипника на пост главного тренера команды. Срок действия контракта не разглашается.

Виктор Скрипник уже работал в «Заре» с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда дважды выигрывала бронзовые медали Украинской Премьер-лиги (сезоны 2019/20 и 2020/21).

В прошлом сезоне главным тренером «Зари» был Младен Бартулович. В турнирной таблице команда заняла седьмое место.

Болельщики «Зари» надеются на улучшение результатов команды в следующем сезоне. Но, как всегда, нашлись и скептики.

rey.vick: Европейский специалист, иностранец)) в следующем сезоне – серебро!

serhiipoi: Снова в призах.

aleks_chil777: Это же легендарное возвращение, рад что Виктор дома в Заре и востановит клуб на лучший уровень в УПЛ, одним словом «Батя в здании».

aleksandrnem7: Так это же было уже.

Kolya Symochko: Очень мощно.

Illiashenko: Геллер наверняка приличную сумму выписал.

D: До сих пор не все клубы в Украине поняли что Скрипник – ДНО????

mr.oleksandr24.04: УРАААААААААА МОИ МОЛИТВЫ УСЛЫШАЛИ.

Андрей: Возвращение блудного сына.

Ihor: Лучше чем плохо, Скрипник где бы не работал то уровня не добавлял, он сугубо тренер, а не менеджер, что уже плохо, ведь «Заре» нужен как раз менеджер и как тренер то не гибкий, а соответственно чего-то положительного здесь не будет.