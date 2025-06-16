ОФИЦИАЛЬНО. Один из клубов Первой лиги заявит дубль во Вторую лигу

Перволиговая «Буковина» сообщила о создании команды «Буковина-2», которая со следующего сезона начнет выступления на профессиональном уровне.

Главным тренером второй команды назначен Дмитрий Ефимов, который возглавлял молодежную команду U-19.

Также сообщается, что дублирующая команда будет создана на базе подопечных Ефимова, которые стали серебряными призерами чемпионата Украины U-19 среди команд Первой лиги.

«Решение заявить «Буковину-2» в чемпионат Второй лиги – это весомый и значимый шаг в развитии молодых футболистов, который должен стать для них хорошим трамплином в переходе из юношеского во взрослый футбол», – говорится в сообщении клуба.

Домашние матчи вторая команда «желто-черных» будет проводить на стадионе «Буковина», а свой дебютный поединок сыграет в среду, 30 июля (базовая дата старта чемпионата).