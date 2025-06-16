Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы D КЧМ-2025 16 июня в 22:00
16 июня состоится матч первого тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США).
Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Хесус Валенсуэлапо из Венесуэлы.
В одном квартер с Челси и Лос-Анджелесом также выступают Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).
Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.
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