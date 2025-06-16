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Клубный чемпионат мира
Челси
16.06.2025 22:00 - : -
Лос-Анджелес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 16:17 |
98
0

Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы D КЧМ-2025 16 июня в 22:00

16 июня 2025, 16:17 |
98
0
Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси. Коул Палмер

16 июня состоится матч первого тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США).

Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Хесус Валенсуэлапо из Венесуэлы.

В одном квартер с Челси и Лос-Анджелесом также выступают Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

Челси – Лос-Анджелес
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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