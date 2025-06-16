16 июня состоится матч первого тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США).

Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Хесус Валенсуэлапо из Венесуэлы.

В одном квартер с Челси и Лос-Анджелесом также выступают Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.