Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье
Оливье Тилль и Виталий Бойко не намерены оставаться в черкасском клубе
Два футболиста могут покинуть черкасский ЛНЗ в это трансферное окно, сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, речь идет о Оливье Тилле и Виталие Бойко. Первый желает покинуть Украину, руководство украинского клуба его силой удерживать не намерено.
Виталий же ведет переговоры с «Вересом». Помимо клуба из Ровно, на украинца есть претенденты как в Украинской Премьер-лиге, так и в Первой лиге.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет вингера-легионера из чемпионата Португалии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская спортсменка заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги
Евгений Калиниченко в ближайшее время уйдет из клуба