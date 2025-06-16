Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье

Два футболиста могут покинуть черкасский ЛНЗ в это трансферное окно, сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, речь идет о Оливье Тилле и Виталие Бойко. Первый желает покинуть Украину, руководство украинского клуба его силой удерживать не намерено.

Виталий же ведет переговоры с «Вересом». Помимо клуба из Ровно, на украинца есть претенденты как в Украинской Премьер-лиге, так и в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет вингера-легионера из чемпионата Португалии.