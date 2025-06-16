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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 15:47 |
403
0

Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье

Оливье Тилль и Виталий Бойко не намерены оставаться в черкасском клубе

16 июня 2025, 15:47 |
403
0
Два игрока ЛНЗ могут покинуть клуб в это межсезонье
ФК ЛНЗ. Оливье Тилль

Два футболиста могут покинуть черкасский ЛНЗ в это трансферное окно, сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, речь идет о Оливье Тилле и Виталие Бойко. Первый желает покинуть Украину, руководство украинского клуба его силой удерживать не намерено.

Виталий же ведет переговоры с «Вересом». Помимо клуба из Ровно, на украинца есть претенденты как в Украинской Премьер-лиге, так и в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет вингера-легионера из чемпионата Португалии.

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Оливье Тилль Виталий Бойко ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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