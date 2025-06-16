ЛНЗ подпишет вингера-легионера из чемпионата Португалии

Черкасский ЛНЗ подпишет нигерийского вингера «Визелы» Проспера Оба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб усилится вингером, выступающим за клуб из второго дивизиона Португалии.

В прошедшем сезоне Проспер Оба провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, на его счету 6 забитых мячей и 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В «Визеле» выступает украинский защитник Орест Лебеденко.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ.