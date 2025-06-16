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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 14:48 | Обновлено 16 июня 2025, 14:49
790
0

ЛНЗ подпишет вингера-легионера из чемпионата Португалии

Черкасский клуб усилится Проспером Оба

16 июня 2025, 14:48 | Обновлено 16 июня 2025, 14:49
790
0
ЛНЗ подпишет вингера-легионера из чемпионата Португалии
ФК Визела. Проспер Оба

Черкасский ЛНЗ подпишет нигерийского вингера «Визелы» Проспера Оба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб усилится вингером, выступающим за клуб из второго дивизиона Португалии.

В прошедшем сезоне Проспер Оба провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, на его счету 6 забитых мячей и 4 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В «Визеле» выступает украинский защитник Орест Лебеденко.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ.

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Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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