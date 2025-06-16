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Англия
16 июня 2025, 13:04 | Обновлено 16 июня 2025, 13:33
861
0

Украинский футболист из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ

Назарий Русин мог стать игроком ЛНЗ

16 июня 2025, 13:04 | Обновлено 16 июня 2025, 13:33
861
0
Украинский футболист из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин мог стать игроком черкасского ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист вел переговоры с клубом из Украинской Премьер-лиги. Стороны пришли к соглашению в вопросе личных условий для Русина.

Последние полгода Назарий Русин провел в аренде в хорватском «Хайдуке». За 17 матчей на клубном уровне в составе «белых» он отдал 1 голевую передачу. Его соглашение с «Сандерлендом» истекает летом 2027 года.

«Сандерленд» вышел в АПЛ по итогам сезона 2024/25.

Ранее сообщалось о том, что участник АПЛ 2025/26 ищет варианты, чтобы избавиться от украинского игрока.

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Назарий Русин Сандерленд ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Хайдук Сплит ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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