Украинский футболист из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ
Назарий Русин мог стать игроком ЛНЗ
Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин мог стать игроком черкасского ЛНЗ, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 26-летний футболист вел переговоры с клубом из Украинской Премьер-лиги. Стороны пришли к соглашению в вопросе личных условий для Русина.
Последние полгода Назарий Русин провел в аренде в хорватском «Хайдуке». За 17 матчей на клубном уровне в составе «белых» он отдал 1 голевую передачу. Его соглашение с «Сандерлендом» истекает летом 2027 года.
«Сандерленд» вышел в АПЛ по итогам сезона 2024/25.
Ранее сообщалось о том, что участник АПЛ 2025/26 ищет варианты, чтобы избавиться от украинского игрока.
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