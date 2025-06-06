Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Участник АПЛ 2025/26 ищет варианты, чтобы избавиться от украинского игрока
Англия
06 июня 2025, 18:11 |
1430
0

Участник АПЛ 2025/26 ищет варианты, чтобы избавиться от украинского игрока

«Сандерленд» не рассчитывает на форварда Назария Русина

06 июня 2025, 18:11 |
1430
0
Участник АПЛ 2025/26 ищет варианты, чтобы избавиться от украинского игрока
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Команда стала победителем плей-офф Чемпионшипа и завоевала путевку в элитный дивизион в следующем сезоне. По информации британской прессы, украинец не входит в планы тренерского штаба и не сможет рассчитывать на игровое время в кампании 2025/26.

Нынешний сезон Русин провел в аренде в «Хайдуке» – сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Хорватский коллектив принял решение не использовать опцию выкупа и вернул футболиста в Англию.

Однако, «Сандерленд» решил выставить 26-летнего игрока на трансфер и намерен провести переговоры с заинтересованными командами.

Русин перебрался в Англию в сентябре 2023 года из луганской «Зари». Тогда клуб Украинской Премьер-лиги получил за трансфер 2,5 млн евро. Ориентировочная стоимость украинца составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Новичок Ла Лиги подписал контракт с перспективным украинским вингером
Милан хочет подписать сербского форварда прямого конкурента в Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя основными игроками
Сандерленд Назарий Русин трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Sunderland Echo
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Футбол | 05 июня 2025, 23:59 13
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН

Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт
Футбол | 06 июня 2025, 17:59 6
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт

Гасперини получил контракт на 3 года

Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 06.06.2025, 00:25
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Футбол | 06.06.2025, 19:22
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм объявил об увольнении главного тренера
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Футбол | 06.06.2025, 04:10
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 23
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 38
Теннис
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
04.06.2025, 21:55 2
Футбол
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
04.06.2025, 21:21 4
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 17
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем