Участник АПЛ 2025/26 ищет варианты, чтобы избавиться от украинского игрока

Форвард английского «Сандерленда» Назарий Русин с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Команда стала победителем плей-офф Чемпионшипа и завоевала путевку в элитный дивизион в следующем сезоне. По информации британской прессы, украинец не входит в планы тренерского штаба и не сможет рассчитывать на игровое время в кампании 2025/26.

Нынешний сезон Русин провел в аренде в «Хайдуке» – сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Хорватский коллектив принял решение не использовать опцию выкупа и вернул футболиста в Англию.

Однако, «Сандерленд» решил выставить 26-летнего игрока на трансфер и намерен провести переговоры с заинтересованными командами.

Русин перебрался в Англию в сентябре 2023 года из луганской «Зари». Тогда клуб Украинской Премьер-лиги получил за трансфер 2,5 млн евро. Ориентировочная стоимость украинца составляет 1,5 млн евро.