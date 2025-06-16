«Достигли дна и начали копать». Реакция на приход Гаттузо в сборную Италии
Сборная Италии по футболу получила нового наставника
Федерации футбола Италии официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной. Перед 47-летним специалистом поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2026.
В квалификации к ЧМ-2026 сборная Италии провела два матча. Итальянцы на выезде проиграли сборной Норвегии (0:3) и на своем поле выиграли у сборной Молдовы (2:0).
Дженнаро Гаттузо будет работать со сборной впервые в своей карьере. До этого он работал с клубами: «Сьон» (Швейцария), «Палермо» (Италия), ОФИ (Греция), «Пиза» (Италия), «Милан» (Италия), «Наполи» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Марсель» (Франция) и «Хайдук» (Хорватия).
Болельщики разделились в своих мнениях. Одни верят в Гаттузо, другие считают, что можно было найти более квалифицированного специалиста и призывают президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину уйти в отставку.
Adriano Silvestri: К сожалению, с такими плохими игроками он не может творить чудеса.
Sergio Savini: Итак, если Гаттузо был лучшим возможным выбором, подумайте о других! Извините, но у Гаттузо нет ни культуры, ни способностей, ни терпения, ни образования, не говоря уже о ноу-хау, необходимых для того, чтобы возглавить национальную команду, четырехкратного чемпиона мира! Гравина, уходи!
LaEle: Уволен отовсюду и назначен тренером национальной сборной, отличная стратегия, я бы сказал.
Onur Turhan: Тренер сборной Италии!!!😂😂😂 Я действительно не понимаю, что итальянцы думают об этом выборе. Дженнаро Гаттузо -> Сборная Италии. Игорь Тудор --> Ювентус. Оба ничего не добились в своей тренерской карьере. Но они тренируют на таком уровне!
Gianluca Fidene: Теперь вы достигли дна... и вы начали копать.
Radio Berto: Жаль Рино, очень уважаемого футболиста, но пока Гравина остается, я буду болеть против него.
Frank: Черт, я его настолько уважаю, что мне жаль, что он связался с этими непорядочными людьми.
Nishant Shekhar: Оценка 10/10. Эта команда плохо владеет мячом и не может прорвать оборону. Минимальное владение мячом и дисциплина. Гаттузо оживит команду.
Luca Toselli: Удачи, Рино. Ты выбрал себе хорошую горячую картошку.
ValeCB: Помните чемпионат мира? Потому что, боюсь, нам придется продолжать жить воспоминаниями... но когда уйдет Гравина?
Bentornato 𝑮𝒆𝒏𝒏𝒂𝒓𝒐 𝑮𝒂𝒕𝒕𝒖𝒔𝒐— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 15, 2025
CT della Nazionale 🇮🇹💙🔥
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