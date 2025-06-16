Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Достигли дна и начали копать». Реакция на приход Гаттузо в сборную Италии
Италия
16 июня 2025, 15:31 |
876
2

«Достигли дна и начали копать». Реакция на приход Гаттузо в сборную Италии

Сборная Италии по футболу получила нового наставника

16 июня 2025, 15:31 |
876
2
«Достигли дна и начали копать». Реакция на приход Гаттузо в сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Федерации футбола Италии официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной. Перед 47-летним специалистом поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2026.

В квалификации к ЧМ-2026 сборная Италии провела два матча. Итальянцы на выезде проиграли сборной Норвегии (0:3) и на своем поле выиграли у сборной Молдовы (2:0).

Дженнаро Гаттузо будет работать со сборной впервые в своей карьере. До этого он работал с клубами: «Сьон» (Швейцария), «Палермо» (Италия), ОФИ (Греция), «Пиза» (Италия), «Милан» (Италия), «Наполи» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Марсель» (Франция) и «Хайдук» (Хорватия).

Болельщики разделились в своих мнениях. Одни верят в Гаттузо, другие считают, что можно было найти более квалифицированного специалиста и призывают президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину уйти в отставку.

Adriano Silvestri: К сожалению, с такими плохими игроками он не может творить чудеса.

Sergio Savini: Итак, если Гаттузо был лучшим возможным выбором, подумайте о других! Извините, но у Гаттузо нет ни культуры, ни способностей, ни терпения, ни образования, не говоря уже о ноу-хау, необходимых для того, чтобы возглавить национальную команду, четырехкратного чемпиона мира! Гравина, уходи!

LaEle: Уволен отовсюду и назначен тренером национальной сборной, отличная стратегия, я бы сказал.

Onur Turhan: Тренер сборной Италии!!!😂😂😂 Я действительно не понимаю, что итальянцы думают об этом выборе. Дженнаро Гаттузо -> Сборная Италии. Игорь Тудор --> Ювентус. Оба ничего не добились в своей тренерской карьере. Но они тренируют на таком уровне!

Gianluca Fidene: Теперь вы достигли дна... и вы начали копать.

Radio Berto: Жаль Рино, очень уважаемого футболиста, но пока Гравина остается, я буду болеть против него.

Frank: Черт, я его настолько уважаю, что мне жаль, что он связался с этими непорядочными людьми.

Nishant Shekhar: Оценка 10/10. Эта команда плохо владеет мячом и не может прорвать оборону. Минимальное владение мячом и дисциплина. Гаттузо оживит команду.

Luca Toselli: Удачи, Рино. Ты выбрал себе хорошую горячую картошку.

ValeCB: Помните чемпионат мира? Потому что, боюсь, нам придется продолжать жить воспоминаниями... но когда уйдет Гравина?

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник – тренер Зари
«Пойдем учиться подавать подачи». Реакция фанов на матч Украина – Иран
«Вот надо было это удаление?» Реакция фанов на победу Украины U-21
реакция болельщиков Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу Габриэле Гравина ЧМ-2026 по футболу тренеры назначение тренера
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио
Футбол | 16 июня 2025, 15:19 0
ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио
ОФИЦИАЛЬНО. Педро продлил контракт с Лацио

Соглашение между сторонами будет действовать до лета 2026 года

Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона
Теннис | 16 июня 2025, 14:34 8
Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона
Стародубцева попала в основу Ноттингема и сыграет с чемпионкой Лондона

Юлия получила статус лаки-лузера после отказа Квитовой, первая соперница – Татьяна Мария

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Футбол | 15.06.2025, 17:45
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Другие виды | 15.06.2025, 22:47
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Футбол | 16.06.2025, 07:47
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Фізкультурник, яку б команду не тренував ніяких досягнень не здобув
Ответить
0
Saar
Я -вболівальник Зб. Італії. Але нічого хорошого я не бачу в призначенні Гатузо!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 13
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем