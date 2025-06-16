Туран мечтает об этом. Шахтер хочет лидера клуба-чемпиона и знает ответ

Донецкий «Шахтер» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации турецких СМИ, новоиспеченный главный тренер «горняков» Арда Туран хочет перетянуть в клуб своего соотечественника Ахмеда Кутуджу из турецкого «Галатасарая».

Туран хорошо знает Кутуджу, ведь работал с ним ранее в «Эюпспоре». «Галатасарай» в свою очередь положительно относится к уходу Ахмеда.

Кутуджу провел в этом сезоне 38 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач и помог «Галатасараю» выиграть чемпионат.

Ранее сообщалось, что Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков «Шахтера».