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  4. Туран мечтает об этом. Шахтер хочет лидера клуба-чемпиона и знает ответ
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 20:38 | Обновлено 16 июня 2025, 20:39
433
0

Туран мечтает об этом. Шахтер хочет лидера клуба-чемпиона и знает ответ

Арда хочет видеть в клубе вингера Ахмеда Кутуджу

16 июня 2025, 20:38 | Обновлено 16 июня 2025, 20:39
433
0
Туран мечтает об этом. Шахтер хочет лидера клуба-чемпиона и знает ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кутуджу

Донецкий «Шахтер» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации турецких СМИ, новоиспеченный главный тренер «горняков» Арда Туран хочет перетянуть в клуб своего соотечественника Ахмеда Кутуджу из турецкого «Галатасарая».

Туран хорошо знает Кутуджу, ведь работал с ним ранее в «Эюпспоре». «Галатасарай» в свою очередь положительно относится к уходу Ахмеда.

Кутуджу провел в этом сезоне 38 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач и помог «Галатасараю» выиграть чемпионат.

Ранее сообщалось, что Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков «Шахтера».

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Галатасарай трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Арда Туран
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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