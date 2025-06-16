Туран мечтает об этом. Шахтер хочет лидера клуба-чемпиона и знает ответ
Арда хочет видеть в клубе вингера Ахмеда Кутуджу
Донецкий «Шахтер» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.
По информации турецких СМИ, новоиспеченный главный тренер «горняков» Арда Туран хочет перетянуть в клуб своего соотечественника Ахмеда Кутуджу из турецкого «Галатасарая».
Туран хорошо знает Кутуджу, ведь работал с ним ранее в «Эюпспоре». «Галатасарай» в свою очередь положительно относится к уходу Ахмеда.
Кутуджу провел в этом сезоне 38 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач и помог «Галатасараю» выиграть чемпионат.
Ранее сообщалось, что Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков «Шахтера».
💣 Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, eski oyuncusu Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'dan transfer etmek istiyor.— gdhspor (@gdh_spor) June 16, 2025
✅ Sarı kırmızılılar transfere sıcak bakıyor.
🔗 Türkiye pic.twitter.com/HYb03Sb3Ay
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